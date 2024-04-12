Українські спецслужби не підтверджують інформацію про напад Ірану на Ізраїль протягом двох діб

Світ вже більше доби жваво обговорює інформацію про те, що Іран нібито готовий напасти на Ізраїль протягом найближчих двох днів. Українські спецслужби дали свій коментар з цього приводу.

У найближчі дві доби нападу Ірану на Ізраїль не буде

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі.

За інформацією американського видання, Іран планує напад на Ізраїль протягом найближчих двох днів. Поширити

Втім, особа, наближена до керівництва Ірану, також повідомила американським журналістам, що начебто, остаточного рішення про напад поки що немає.

Українські спецслужби не підтверджують інформацію The Wall Street Journal

А джерела в українських спецслужбах не підтверджують інформацію американських журналістів про високу ймовірність нападу Ірану на Ізраїль протягом найближчих 48 годин.

Ситуація справді напружена, але за нашою інформацією, остаточні рішення не ухвалені, протягом найближчих двох діб нічого екстраординарного не очікується! — зазначив представник українських спецслужб.

За його словами, українська розвідка уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході. Дані, які є у розпорядженні наших спецслужб, вказують на те, що протягом двох діб нападу Ірану точно не буде. Однак, ситуація дуже динамічна і прогнозувати її розвиток на великий проміжок часу важко.

Загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем

1 квітня Ізраїль завдав авіаудару по прибудові консульства Ірану в Дамаску. Внаслідок удару був ліквідований старший офіцер іранських сил Аль-Кудс в Сирії — бригадний генерал Мухаммад Реза Захеді.

Ізраїль не прокоментував атаку в Дамаску, що сталася в момент різкого зростання напруженості через війну проти угруповання ХАМАС в Газі. Поширити

Вже 3 квітня іранські офіційні особи повторили погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛу по консульству Ірану в Сирії.

Водночас американське ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також й арабські джерела, повідомляє Vox News.

Видання Politico зазначає, що на державному телебаченні Ірану президент країни Ібрагім Райсі заявив, що атака «не залишиться без відповіді».