Ізраїль вивів більшість сухопутних військ з півдня Гази

У ніч на 7 квітня ЦАХАЛ вивів всі сухопутні війська з півдня Сектора Гази після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Вивід сухопутних військ з Гази

Зазначається, що у Газі Газа залишилася лише одна бригада Nahal.

Бригада Nahal має завдання забезпечити безпеку так званого коридору Нецарім, який перетинає Газу від району Беері на півдні Ізраїлю до узбережжя Сектору.

Коридор дозволяє Армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Сектору і дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази.

Reuters пише, що військові уточнили, чи відкладе виведення війська штурм міста Рафах на півдні Гази, який, як кажуть ізраїльські посадовці, необхідний для ліквідації угруповання ХАМАС.

Операція Ізраїлю в Газі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вторгнулися на південь Ізраїлю, випустивши перед цим 2,5 – 5 тисяч ракет.

Вторгнення супроводжувалося масованими вбивствами цивільних. Загинуло понад 1200 осіб, з них щонайменше 800 мирних жителів. Понад 3300 отримали поранення, а 242 людини (включаючи понад 120 цивільних) полонили чи взяли в заручники та вивезли до Гази.

Того ж дня опівдні Ізраїль оголосив у відповідь про триетапну операцію «Залізні мечі».

9 жовтня Ізраїлем запроваджено «тотальна облога» надходження продуктів харчування, води, медикаментів, палива та електроенергії до Гази.