Війська США у підвищеній готовності через можливий удар Ірану по Ізраїлю

США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, в тому числі американських.

США та Ізраїль очікують на удар Ірану за атаку на його консульство в Дамаску

Як зазначається, два неназвані американські чиновники заявили про занепокоєння тим, що Іран, можливо, планує завдати удару по цілях на території Ізраїлю через ракетну атаку на іранське консульство в Сирії.

За словами офіційних осіб, будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти цивільних, а проти військових або розвідувальних цілей.

Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися протягом тижня.

Один із чиновників заявив, що Вашингтон застеріг Тегеран від використання удару для подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході.

Ми отримали повідомлення з Ірану після удару по Дамаску. У відповідь ми ясно дали зрозуміти, що не стоїмо за ударом, — повідомив урядовець NBC News. Поширити

Ми також попередили Іран, щоб він не використовував цей удар як привід для подальшої ескалації в регіоні або нападу на об'єкти чи персонал США, додав він

Що цьому передувало

1 квітня по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану.

Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.

ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам.

Відучора на території Ізраїлю блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.