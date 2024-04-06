Війська США у підвищеній готовності через можливий удар Ірану по Ізраїлю

США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, в тому числі американських.
США та Ізраїль очікують на удар Ірану за атаку на його консульство в Дамаску
Як зазначається, два неназвані американські чиновники заявили про занепокоєння тим, що Іран, можливо, планує завдати удару по цілях на території Ізраїлю через ракетну атаку на іранське консульство в Сирії.
За словами офіційних осіб, будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти цивільних, а проти військових або розвідувальних цілей.
Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися протягом тижня.
Один із чиновників заявив, що Вашингтон застеріг Тегеран від використання удару для подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході.
Ми також попередили Іран, щоб він не використовував цей удар як привід для подальшої ескалації в регіоні або нападу на об'єкти чи персонал США, додав він
Що цьому передувало
1 квітня по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану.
Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.
Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.
ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.
Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам.
Відучора на території Ізраїлю блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.
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