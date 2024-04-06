Войска США в повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по Израилю

США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американских.
США и Израиль ожидают удара Ирана за атаку на его консульство в Дамаске
Как отмечается, два неназванных американских чиновника заявили о беспокойстве тем, что Иран, возможно, планирует нанести удар по целям на территории Израиля из-за ракетной атаки на иранское консульство в Сирии.
По словам официальных лиц, любые возможные действия Ирана, скорее всего, будут направлены не против гражданских, а против военных или разведывательных целей.
Другой официальный представитель США в комментарии CNN сообщил, что Вашингтон также рассматривает возможность нападения Ирана на американские активы в регионе. По его словам, это может произойти в течение недели.
Один из чиновников заявил, что Вашингтон предостерег Тегеран от использования удара для дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Мы также предупредили Иран, чтобы он не использовал этот удар как повод для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на объекты или персонал США, добавил он.
Что этому предшествовало
1 апреля по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана.
Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле произошедшее не комментировали.
ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на Израиль или планирующий напасть пострадает сам.
Со вчерашнего дня на территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для служащих в боевых частях солдат.
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