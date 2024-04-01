Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии — видео

В результате израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске погибли несколько человек, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане.

Израиль уничтожил консульство Ирана в Сирии и ликвидировал известного командира

Как узнали журналисты от своих инсайдеров, речь идет о Мохаммаде Резе Захеде.

Что важно понимать, он был старшим командиром иранского Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, в Иране заявляют о гибели нескольких иранских дипломатов.

Репортеры Reuters на месте происшествия в районе Меззех сирийской столицы видели дым над обломками уравненного с землей здания, а рядом были припаркованы машины скорой помощи. Перед обломками висел иранский флаг на столбе. На месте происшествия были замечены министры иностранных дел Сирии и Ирана. Поделиться

Израиль не хочет признавать свою причастность к удару по Дамаску

Что важно понимать, ЦАХАЛ очень много раз наносил удары по иранским целям в течение шестимесячной войны в Газе.

Однако официальный Тель-Авив даже не комментирует события в Сирии.

Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ, — заявил один из израильских военных спикеров. Поделиться

Как удалось узнать журналистам из AFP, удар попал в пристройку в посольство Ирана в столице Сирии.

Жертвами этой атаки стали 6 человек — ни одного не удалось спасти.

Корреспонденты AFP на месте происшествия подтвердили, что в престижном районе Дамаска была сравнена с землей пристройка в посольство Ирана.

Иранские СМИ также сообщили, что посол не пострадал.