Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии — видео

В результате израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске погибли несколько человек, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане.
Израиль уничтожил консульство Ирана в Сирии и ликвидировал известного командира
Как узнали журналисты от своих инсайдеров, речь идет о Мохаммаде Резе Захеде.
Что важно понимать, он был старшим командиром иранского Корпуса стражей исламской революции.
Кроме того, в Иране заявляют о гибели нескольких иранских дипломатов.
Израиль не хочет признавать свою причастность к удару по Дамаску
Что важно понимать, ЦАХАЛ очень много раз наносил удары по иранским целям в течение шестимесячной войны в Газе.
Однако официальный Тель-Авив даже не комментирует события в Сирии.
Как удалось узнать журналистам из AFP, удар попал в пристройку в посольство Ирана в столице Сирии.
Жертвами этой атаки стали 6 человек — ни одного не удалось спасти.
Корреспонденты AFP на месте происшествия подтвердили, что в престижном районе Дамаска была сравнена с землей пристройка в посольство Ирана.
Иранские СМИ также сообщили, что посол не пострадал.
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