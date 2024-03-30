Израиль предлагает введение международного военного контингента в Газу

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время визита в Вашингтон поднял вопрос о возможности размещения в Газе военного контингента из арабских стран для контроля за порядком в секторе и сопровождения гуманитарных конвоев.

Израиль поднял вопрос военного контингента из арабских стран в Газе

Многонациональные силы помогут в установлении альтернативы правлению ХАМАС в Газе.

Об этом сообщает Axios.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант поднял вопрос о возможности создания многонациональных военных сил с военными из арабских стран для улучшения законности и порядка в Газе и сопровождения конвоев гуманитарной помощи, сообщили изданию два высокопоставленных израильских чиновника. Поделиться

Надо найти альтернативу правлению ХАМАС в Газе.

По данным издания, во время встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном израильский министр попросил США о политической и материальной поддержке такой инициативы, но без присутствия там американских военных.

По словам израильских официальных лиц, предложение заключается в том, чтобы арабские силы оставались в Газе в течение ограниченного переходного периода и отвечали за безопасность временного порта, который построят США у побережья.

Также предлагается, чтобы они занимались сопровождением гуманитарных конвоев, чтобы помощь доезжала до местного населения, а не разграблена или не попала в руки ХАМАС.

Как пишет Axios, израильские военные и чиновники обсуждали этот вопрос в последние недели с представителями трех арабских стран, среди которых есть Египет.

Есть прогресс в продвижении этой инициативы как с точки зрения готовности администрации Байдена обсуждать ее, так и с точки зрения открытости арабских стран этой идее, — сказал израильский чиновник. Поделиться

В то же время, арабский чиновник из одной из стран, с которой обсуждалась эта идея, сказал, что министр Галлант, похоже, неправильно понял позицию арабов.

По его словам, арабские страны пока не готовы направлять войска для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, но могут рассмотреть возможность отправки войск как миротворческих сил после окончания войны.

Что известно о тайной военной помощи США Израиля

Журналисты издания отмечают, что одобрение военной помощи состоялось, несмотря на беспокойство Белого дома относительно планов Израиля о проведении наступления на юге Газы.

Представители администрации Джо Байдена опасаются, что запланированное наступление израильской армии поставит под угрозу жизнь сотен тысяч гражданских палестинцев.

В материале издания отмечается, что, вероятно, Израиль получил от США пакеты вооружений, включающие 1 тыс 800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.