Ізраїль пропонує введення міжнародного воєнного контингенту до Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час візиту до Вашингтону порушив питання про можливість розміщення у Газі воєнного контингенту з арабських країн для контролю за порядком у секторі та супроводу гуманітарних конвоїв.

Ізраїль підняв питання воєнного контингенту з арабських країн у Газі

Багатонаціональні сили допоможуть у встановленні альтернативи правлінню ХАМАС у Газі.

Про це повідомляє Axios.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підняв питання про можливість створення багатонаціональних військових сил з військовими з арабських країн для покращення законності та порядку в Газі та супроводу конвоїв гуманітарної допомоги, – повідомили виданню двоє високопоставлених ізраїльських чиновників. Поширити

Треба знайти альтернативу правлінню ХАМАС у Газі.

За даними видання, під час зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником з питань нацбезпеки Джейком Салліваном ізраїльський міністр попросив США про політичну та матеріальну підтримку такої ініціативи, але без присутності там американських військових.

За словами ізраїльських офіційних осіб, пропозиція полягає в тому, щоб арабські сили залишалися у Газі протягом обмеженого перехідного періоду та відповідали там за безпеку тимчасового порту, який побудують США біля узбережжя.

Також пропонується, щоб вони займалися супроводом гуманітарних конвоїв, щоб допомога доїжджала до місцевого населення, а не була розграбована чи не потрапила до рук ХАМАС.

Як пише Axios, ізраїльські військові та чиновники обговорювали це питання останніми тижнями з представниками трьох арабських країн, серед яких є Єгипет.

Є прогрес у просуванні цієї ініціативи як з погляду готовності адміністрації Байдена обговорювати її, так і з погляду відкритості арабських країн до цієї ідеї, — сказав ізраїльський чиновник. Поширити

Водночас арабський чиновник з однієї з країн, з якою обговорювалась ця ідея, сказав, що міністр Галлант, схоже, неправильно зрозумів позицію арабів.

За його словами, арабські країни наразі не готові надсилати війська для забезпечення безпеки гуманітарних конвоїв, але можуть розглянути можливість відправлення військ як миротворчих сил після закінчення війни.

Що відомо про таємну військову допомогу США Ізраїлю

Журналісти видання зазначають, що схвалення військової допомоги відбулось попри занепокоєння Білого дому стосовно планів Ізраїлю щодо проведення наступу на півдні Гази.

Представники адміністрації Джо Байдена бояться, що запланований наступ ізраїльської армії поставить під загрозу життя сотень тисяч цивільних палестинців.

У матеріалі видання зазначається, що, ймовірно, Ізраїль отримав від США пакети озброєнь, які включають в себе 1 тис 800 бомб MK84 і 500 бомб MK82.