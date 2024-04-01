Ізраїль завдав потужного авіаудару по Сирії

В результаті ізраїльської атаки консульство Ірану в Дамаску загинули кілька людей, зокрема й командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані.

Ізраїль знищив консульство Ірану в Сирії й ліквідував відомого командира

Як дізналися журналісти від своїх інсайдерів, йдеться про Мохаммада Реза Захеді.

Що важливо розуміти, він був старшим командиром іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Окрім того, в Ірані заявляють про загибель кількох іранських дипломатів.

Репортери Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці бачили дим над уламками зрівняної з землею будівлі, а поруч були припарковані машини швидкої допомоги. Перед уламками висів іранський прапор на стовпі. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану. Поширити

Ізраїль не хоче визнавати свою причетність до удару по Дамаску

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ дуже багато разів завдавав ударів по іранських цілях протягом шестимісячної війни в Газі.

Однак наразі офіційний Тель-Авів навіть не коментує події у Сирії.

Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ, — заявив один з ізраїльських військових речників. Поширити

Як вдалося дізнати журналістам з AFP, удар влучив у прибудову до посольства Ірану в столиці Сирії.

Жертвами цієї атаки стали 6 людей — жодного не вдалося врятувати.

Кореспонденти AFP на місці події підтвердили, що в престижному районі Дамаска була зрівняна з землею прибудова до посольства Ірану.

Іранські ЗМІ також повідомили, що посол не постраждав.