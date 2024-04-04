Иран может спровоцировать войну с США и Израилем — FT

Тегеран обдумывает, как ответить на мощный удар израильской армии, более дипломатичный, чем имеет значительные экономические или военные последствия — повреждение иранской дипломатической миссии.

Иран может спровоцировать войну с США и Израилем

Обозреватели FT считают, что Израиль повысил ставку в войне, уже охватившей не одну страну на Востоке после нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября. Ближний Восток ожидает от Ирана мощного ответа, но высока вероятность того, что Тегерана решится лишь на какие-то символические шаги.

В 2020 году Иран пообещал жесткую месть за убийство Касема Сулеймани — символа Исламской Республики. Действительно, Тегеран ударил баллистическими ракетами по американской базе в Ираке. Однако, как свидетельствуют факты, Иран заранее уведомил о своих намерениях США. Таким образом, Тегеран сыграл двойную игру — удовлетворил агрессивный аппетит мести у собственного электората и в то же время не допустил прямого военного столкновения с США.

Аналогичная история по результату была при угрозах убийства еще одного военного главы исламистского государства. Иран, по мнению FT, сейчас перед дилеммой — как предупредить дальнейшее наступление на иранские интересы, не втягиваясь в войну, которая может иметь фатальные последствия.

Почему Иран на развилке и что это значит для единства "антимероприятия"?

После атаки на иранское диппредставительство, в кругу государств, считающих Иран лидером антизападной коалиции, ожидают решительного ответа. «Ответные действия необходимы для поддержания баланса, для сдерживания», — считает ливанский аналитик Кассем Кассир.

Однако даже иранские аналитики считают, что прямого военного конфликта не стоит ожидать, хотя и раздаются угрозы контрмер, которые будут иметь серьезные последствия.

Опасность для Ирана заключается в том, что реванш, который будет воспринят как слабый, может создать риск поддержки репутации Ирана, и повлияет на моральный дух всех, кто его поддерживает, среди которых ХАМАС. Однако более агрессивный ответ может вовлечь страну в прямую конфронтацию с Израилем и, возможно, из США, чего, как полагают, режим стремится избежать, пишет FT. Поделиться

Более того, внешняя риторика и враждебность к США всегда компенсировалась прагматичностью руководителей Ирана. Именно поэтому Иран и поддерживает баланс и существует как более или менее устойчивое государство, даже при столь жесткой антизападной риторике.

В Тегеране, по мнению издания, опасаются, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, стремится подтолкнуть Иран к прямой конфронтации. А это разрушит очень шаткий баланс на Ближнем Востоке, завершает публикацию, издание.

Анализируя ситуацию, можно сравнить действия Ирана с действиями дипломатии США и некоторых европейских стран, которые сохраняя приверженность Украине, в то же время пытаются действовать так, чтобы не оказаться на грани прямого конфликта с Россией, пытаясь сохранять какой-то воображаемый баланс сил.