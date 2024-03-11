Россия совместно с Китаем и Ираном проведет военно-морские учения

Россия, Иран и Китай собираются провести военные учения "Морской пояс безопасности - 2024" в Оманском заливе и Аравийском море.

Морские учения России, Китая и Ирана

Россия заявила, что группа ее военных кораблей прибыла в Иран для участия в учениях, в которых будут задействованы военные корабли и авиация. Об этом говорится в заявлении российского министерства обороны.

Практическая часть учений будет проходить в акватории Оманского залива Аравийского моря. Основная цель маневров — отработка безопасности морской хозяйственной деятельности, — сообщили в ведомстве. Поделиться

Сообщается, что российская группировка возглавляет ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота.

Представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки будут выступать наблюдателями.

В Иране уточнили, что учения начнутся 12 марта в Аравийском море.

Предыдущие учения трех стран

В 2023 году Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2023" в Оманском заливе с 15 по 19 марта.

Россия была представлена отрядом кораблей Северного флота — фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама".

Впервые учения с участием России, Ирана и Китая состоялись в 2019 году в северной части Индийского океана. В 2021-м учебы проходили без участия Китая.