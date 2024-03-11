Военные учения в Беларуси. ЦПД озвучил важное предупреждение

Руководитель Центра противодействия дезинформации ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, как реагировать на информацию об обучении в Беларуси, которые должны стартовать 11 марта.

Как реагировать на информацию об обучении в Беларуси

Масштабные военные учения», которые сегодня стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев, — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко. Поделиться

По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.

Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них пока нет, — подчеркнул Андрей Коваленко. Поделиться

Он отметил, что нужно доверять только верифицированным источникам информации.

Беларусь продолжила обучение с российскими военными

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 3 декабря.

Полигон «Доманово» продолжает работу без перерывов, а остальные на выходных 25 и 26 ноября, — пишет мониторинговая группа «Белорусские Гаюн». Поделиться

Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября и до: