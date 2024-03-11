Военные учения в Беларуси. ЦПД озвучил важное предупреждение
Категория
Украина
Дата публикации

Военные учения в Беларуси. ЦПД озвучил важное предупреждение

ЦПД
армия рб
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Руководитель Центра противодействия дезинформации ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, как реагировать на информацию об обучении в Беларуси, которые должны стартовать 11 марта.

Как реагировать на информацию об обучении в Беларуси

Масштабные военные учения», которые сегодня стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев, — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.

Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них пока нет, — подчеркнул Андрей Коваленко.

Он отметил, что нужно доверять только верифицированным источникам информации.

Беларусь продолжила обучение с российскими военными

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 3 декабря.

Полигон «Доманово» продолжает работу без перерывов, а остальные на выходных 25 и 26 ноября, — пишет мониторинговая группа «Белорусские Гаюн».

Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября и до:

  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 02.12;

  • полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;

  • полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 02.12;

  • полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;

  • 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) до 01.12;

  • 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 01.12;

  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 03.12;

  • полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;

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