Военные учения в Беларуси. ЦПД озвучил важное предупреждение

Руководитель Центра противодействия дезинформации ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, как реагировать на информацию об обучении в Беларуси, которые должны стартовать 11 марта.
Как реагировать на информацию об обучении в Беларуси
По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.
Он отметил, что нужно доверять только верифицированным источникам информации.
Беларусь продолжила обучение с российскими военными
Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 3 декабря.
Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября и до:
227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 02.12;
полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;
полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 02.12;
полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;
212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) до 01.12;
230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 01.12;
174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 03.12;
полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-