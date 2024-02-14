Российским и белорусским сборным продлили запрет на участие в турнирах по хоккею
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Спорт
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Российским и белорусским сборным продлили запрет на участие в турнирах по хоккею

Хокей
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Источник:  online.ua

Международная федерация хоккея продолжила свой запрет на участие в международных турнирах для сборных и клубов из России и Белоруссии. Введена она была в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Что известно о запрете РФ на участие в турнирах по хоккею

Согласно решению Международной федерации хоккея, Россия и Белоруссия не смогут участвовать в турнирах до конца сезона 2024/2025 годов.

Благодаря решению ИИХФ, россияне и белорусы пропустят чемпионат мира-2024 и отбор на Олимпийские игры-2026.

Напомним, что ранее сборная Украины вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры, попав в группу, где должна была играть Беларусь, но ее не допустили. Поэтому сине-желтые из группы D, которая будет играть в Братиславе, переместили в квартет E.

Матчи группы E пройдут в Риге. Соперниками Украины станут сборные Латвии, Франции и Словении. Латыши будут абсолютными фаворитами квартета.

Российские и белорусские лыжники не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24.

Высший совет правления FIS принял соответствующее решение на заседании 25 октября. Устранение будет действовать на неопределенный срок — "до дальнейших распоряжений".

Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений, говорится в отчете по итогам заседания.

Своим решением руководство FIS утвердило позицию, согласованную на саммите в швейцарском Цюрихе в конце сентября.

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