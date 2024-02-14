Російським та білоруським збірним продовжили заборону на участь в турнірах з хокею

Міжнародна федерація хокею продовжила свою заборону на участь у міжнародних турнірах для збірних та клубів із Росії та Білорусі. Запроваджено її було у 2022-му році через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Що відомо про заборону РФ на участь в турнірах з хокею

Згідно з рішенням Міжнародної федерації хокею, Росія та Білорусь не зможуть брати участь у турнірах до кінця сезону 2024/2025 років.

Завдяки рішенню ІІХФ росіяни та білоруси пропустять чемпіонат світу-2024 та відбір на Олімпійські ігри-2026.

Зазначимо, що раніше збірна України вийшла у другий раунд відбору на Олімпійські ігри, потрапивши до групи, де мала грати Білорусь, але її не допустили. Тому синьо-жовтих із групи D, яка гратиме у Братиславі, перемістили до квартету E.

Матчі групи E відбудуться у Ризі. Суперниками України стануть збірні Латвії, Франції та Словенії. Латиші будуть абсолютними фаворитами квартету.

Російські та білоруські лижники не братимуть участі у міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів перед стартом сезону 2023/24.

Найвища рада правління FIS ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 жовтня. Усунення залишатиметься чинним на невизначений термін — "до подальших розпоряджень".

Нинішня політика, яка забороняє участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у заходах FIS, залишатиметься у силі до подальших розпоряджень, — йдеться у звіті за підсумками засідання.

Своїм рішенням керівництво FIS затвердило позицію, погоджену на саміті у швейцарському Цюриху наприкінці вересня.