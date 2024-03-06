Российские и беларусские теннисисты смогут состязаться на Олимпиаде в "нейтральном" статусе

Международная федерация тенниса (ITF) допустила к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Теннисисты из РФ и РБ допущены к Олимпиаде и Паралимпиаде

Разрешение соревноваться на Олимпиаде и Паралимпиаде получают теннисисты, отвечающие условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами.

Соответствующее решение указано на официальном сайте ITF.

Кроме того, "нейтральные" теннисисты, которым разрешат выступить на Играх, нужно будет выполнить все необходимые условия отбора, определенные ITF.

Решение ITF согласовано с большинством международных федераций и касается личных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года.

Что нужно для отбора на Олимпиаду:

личные соревнования: попасть в топ-56 мирового рейтинга (ограничение по 4 теннисиста от страны) на конец отбора (10 июня 2024 г.);

парные соревнования: попасть в топ-10 парного рейтинга (автоматический отбор) или через комбинированный рейтинг (до 24-х команд)

смешанный турнир: топ-15 команд комбинированного рейтинга.

Дополнительным условием для участия в Олимпиаде и Паралимпиаде является привлечение теннисистов в матчах за свою национальную сборную в течение олимпийского/паралимпийского цикла. Например, чтобы быть допущены к Олимпиаде, теннисисты должны по меньшей мере дважды за цикл сыграть за сборную — и одна из этих встреч должна быть в 2023 или 2024 году.

У теннисистов из России и Беларуси не было матчей за сборную, начиная с полномасштабного вторжения РФ в Украину — марта 2022 года.

В то же время, в правилах, определяющих право участия на олимпийском турнире по теннису, отмечается, что теннисистам, которым не удалось выполнить необходимое условие участия на Кубке Дэвиса/Кубке Билли Джин Кинг, могут предоставить право сыграть на Играх в Париже после рассмотрения вопроса компетентным органом.

Одним из критериев есть "высокие достижения на международных турнирах", благодаря которым часть российских и белорусских теннисистов смогут получить право сыграть на Олимпиаде. Поделиться

Кроме того, в заявлении Международной федерации тенниса не указано, касается ли разрешение на участие в парных и смешанных турнирах. В обновленных рекомендациях МОК от марта 2023 года, способствовавших возвращению спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования, запрет на участие в командных соревнованиях остается в силе.

Олимпийский турнир по теннису в Париже состоится с 27 июля по 4 августа.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях

На предыдущей Олимпиаде в Токио российские спортсмены, представленные в составе сборной ОКР, завоевали две медали в теннисе: "золото" в смешанном турнире (Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев) и "серебро" в одиночном мужском (Карен Хачанов).

В топ-10 мировых рейтингов ATP и WTA сразу три теннисиста, представляющих Россию и Беларусь и с начала полномасштабного вторжения играют под "нейтральным" флагом: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Арина Сабаленко.

Украина на предыдущей Олимпиаде в Токио завоевала историческую медаль: "бронзу" добыла в борьбе Элина Свитолина.