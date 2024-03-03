Российский теннисист дисквалифицирован из турнира в Дубае из-за скандала — видео

Выступающий в "нейтральном" статусе российский теннисист Андрей Рублев был удален из корта и турнира в Дубае за свое неадекватное поведение. Это произошло во время матча против представителя Казахстана Александра Бублика.

Российский теннисист вылетел из корта из-за неадекватного поведения

Рублев находился на 5-й строчке рейтинга ATP и считался фаворитом этого противостояния. Но игра пошла по другому сценарию.

Первый сет Рублев сумел выиграть лишь на тай-брейке со счетом 7:4, но уже тогда появились первые признаки будущего нервного срыва: он делал постоянные выпады в адрес мешавших ему во время подачи трибун.

Ключевой момент поединка случился в третьем сете, когда Рублев, уступая 5:6, внезапно набросился с образами на линейного арбитра, видимо, считая, что он не понимает русского языка, однако оказалось, что русским языком владеет другой лайнсмен, который, услышав нецензурную , обратился к главному арбитру и супервайзеру

Russians are staying Russians everywhere. 🤡



Russian tennis star Andrey Rublev was disqualified from the semifinals of the tournament in Dubai for insulting the referee, as reported by Sky News.



Rublev lost control after his opponent, Kazakh tennis player Alexander Bublik, 1/2 pic.twitter.com/ABPY9BLPYy — Catfella 📯 🇺🇦🤝🇩🇪 (@SusanneM0905) March 3, 2024

В результате было принято решение о дисквалификации россиянина, а болельщики на трибунах отреагировали на его истерику свистом.

Получив техническое поражение, Рублев потерял все призовые, которые он успел заработать по ходу турнира, и потерял набранные очки, которые будут стоить ему места в первой пятерке рейтинга.

В онлайн-рейтинге россиян уже опустился на 6-е место, пропустив вперед представителя Германии Александра Зверева.

Что известно об участии России в Олимпиаде-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.