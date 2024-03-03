Российский теннисист дисквалифицирован из турнира в Дубае из-за скандала — видео

Выступающий в "нейтральном" статусе российский теннисист Андрей Рублев был удален из корта и турнира в Дубае за свое неадекватное поведение. Это произошло во время матча против представителя Казахстана Александра Бублика.
Российский теннисист вылетел из корта из-за неадекватного поведения
Рублев находился на 5-й строчке рейтинга ATP и считался фаворитом этого противостояния. Но игра пошла по другому сценарию.
Первый сет Рублев сумел выиграть лишь на тай-брейке со счетом 7:4, но уже тогда появились первые признаки будущего нервного срыва: он делал постоянные выпады в адрес мешавших ему во время подачи трибун.
Ключевой момент поединка случился в третьем сете, когда Рублев, уступая 5:6, внезапно набросился с образами на линейного арбитра, видимо, считая, что он не понимает русского языка, однако оказалось, что русским языком владеет другой лайнсмен, который, услышав нецензурную , обратился к главному арбитру и супервайзеру
В результате было принято решение о дисквалификации россиянина, а болельщики на трибунах отреагировали на его истерику свистом.
Получив техническое поражение, Рублев потерял все призовые, которые он успел заработать по ходу турнира, и потерял набранные очки, которые будут стоить ему места в первой пятерке рейтинга.
В онлайн-рейтинге россиян уже опустился на 6-е место, пропустив вперед представителя Германии Александра Зверева.
Что известно об участии России в Олимпиаде-2024
Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.
МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.
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