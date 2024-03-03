Російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Дубаї через скандал — відео

Російський тенісист Андрій Рубльов, який виступає в "нейтральному" статусі, був вилучений з корту та турніру в Дубаї за свою неадекватну поведінку. Це сталося під час матчу проти представника Казахстану Олександра Бублика.

Російський тенісист вилетів з корту через неадекватну поведінку

Рубльов знаходився на 5-му рядку рейтингу ATP та вважався фаворитом цього протистояння. Але гра пішла за іншим сценарієм.

Перший сет Рубльов зумів виграти лише на тай-брейку з рахунком 7:4, але вже тоді з'явилися перші ознаки майбутнього нервового зриву: він робив постійні випади на адресу трибун, які заважали йому під час подачі.

Ключовий момент поєдинку трапився в третьому сеті, коли Рубльов, поступаючись 5:6, раптово накинувся з образами на лінійного арбітра, мабуть, вважаючи, нібито він не розуміє російської мови, проте виявилося, що російською мовою володіє інший лайнсмен, який, почувши нецензурну лексику, звернувся до головного арбітра та супервайзера.

Russians are staying Russians everywhere. 🤡



Russian tennis star Andrey Rublev was disqualified from the semifinals of the tournament in Dubai for insulting the referee, as reported by Sky News.



Rublev lost control after his opponent, Kazakh tennis player Alexander Bublik, 1/2 pic.twitter.com/ABPY9BLPYy — Catfella 📯 🇺🇦🤝🇩🇪 (@SusanneM0905) March 3, 2024

У результаті було прийнято рішення про дискваліфікацію росіянина, а вболівальники на трибунах відреагували на його істерику свистом.

Отримавши технічну поразку, Рубльов втратив усі призові, які він встиг заробити по ходу турніру, і втратив набрані очки, що коштуватиме йому місця в першій п'ятірці рейтингу.

В онлайн-рейтингу росіян уже опустився на 6-е місце, пропустивши вперед представника Німеччини Олександра Звєрєва.

Що відомо про участь Росії в Олімпіаді-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.