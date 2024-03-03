Російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Дубаї через скандал — відео

Російський тенісист Андрій Рубльов, який виступає в "нейтральному" статусі, був вилучений з корту та турніру в Дубаї за свою неадекватну поведінку. Це сталося під час матчу проти представника Казахстану Олександра Бублика.
Російський тенісист вилетів з корту через неадекватну поведінку
Рубльов знаходився на 5-му рядку рейтингу ATP та вважався фаворитом цього протистояння. Але гра пішла за іншим сценарієм.
Перший сет Рубльов зумів виграти лише на тай-брейку з рахунком 7:4, але вже тоді з'явилися перші ознаки майбутнього нервового зриву: він робив постійні випади на адресу трибун, які заважали йому під час подачі.
Ключовий момент поєдинку трапився в третьому сеті, коли Рубльов, поступаючись 5:6, раптово накинувся з образами на лінійного арбітра, мабуть, вважаючи, нібито він не розуміє російської мови, проте виявилося, що російською мовою володіє інший лайнсмен, який, почувши нецензурну лексику, звернувся до головного арбітра та супервайзера.
У результаті було прийнято рішення про дискваліфікацію росіянина, а вболівальники на трибунах відреагували на його істерику свистом.
Отримавши технічну поразку, Рубльов втратив усі призові, які він встиг заробити по ходу турніру, і втратив набрані очки, що коштуватиме йому місця в першій п'ятірці рейтингу.
В онлайн-рейтингу росіян уже опустився на 6-е місце, пропустивши вперед представника Німеччини Олександра Звєрєва.
Що відомо про участь Росії в Олімпіаді-2024
Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".
Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.
МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.
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