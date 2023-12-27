За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 400 українських спортсменів. Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Сотні українських спортсменів стали жертвами війни РФ проти України

Журналісти попросили ексміністра молоді та спорту України прокоментувати рішення щодо участі російських спортсменів у Олімпійських іграх, що відбудуться у Парижі 2024 року.

Вадим Гутцайт звернув увагу на те, що сотні наших спортсменів загинули внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів, однак це не зупинило МОК.

Що важливо розуміти, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно підтвердив, що дає дозвіл російським і білоруським спортсменам на участь в змаганнях як індивідуальним нейтральним спортсменам (AIN) із «суворими умовами допуску».

Однак навіть це рішення спровокувало обурення в країні-агресорці. Росіяни скаржаться на те, що їм доведеться змагатися без свого триколора.

Ми втрачаємо людей... Це хіба справедливо щодо нас? — запитує Гутцайт. Поширити

Попри те, що МОК потрапив під шквал критики не лише з боку української влади, а й інших країн, — вимоги не допускати росіян і білорусів у Міжнародному олімпійському комітеті досі ігнорують.

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На переконання Вадима Гутцайта, участь українських спортсменів в Іграх є дуже важливим символом існування країни на міжнародній арені.

Він також офіційно підтвердив, що наразі тривають всі можливі процеси для того, щоб наші спортсмени підготувалися до змагань, однак остаточне рішення щодо участі команди буде ухвалене пізніше.

Варто зазначити, що керівництво МОК неодноразово обіцяло, що не допустить до Олімпійських ігор тих спортсменів, а також допоміжний персонал, які відкрито підтримують війну РФ проти України.

Ця заборона також поширюватиметься на тих, хто служив або пов’язаний з військовими чи силовими організаціями Росії й Білорусі.