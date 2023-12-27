Россия убила более 400 украинских спортсменов за время полномасштабной войны

За время полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 400 украинских спортсменов. Эту информацию официально подтвердил глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Сотни украинских спортсменов стали жертвами войны РФ против Украины

Журналисты попросили экс-министра молодежи и спорта Украины прокомментировать решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Вадим Гутцайт обратил внимание на то, что сотни наших спортсменов погибли в результате полномасштабного вторжения российских оккупантов, однако это не остановило МОК.

Что важно понимать, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что дает разрешение российским и белорусским спортсменам на участие в соревнованиях как индивидуальным нейтральным спортсменам (AIN) со «строгими условиями допуска».

Однако даже это решение спровоцировало возмущение в стране-агрессорке. Россияне жалуются на то, что им придется соревноваться без триколора.

Мы теряем людей... Разве это справедливо относительно нас? – спрашивает Гутцайт. Поделиться

Несмотря на то, что МОК попал под шквал критику не только со стороны украинской власти, но и других стран, — требования убрать россиян и белорусов в Международном олимпийском комитете до сих пор игнорируют.

Украина все-таки может отказаться от участия в Олимпийских играх 2024

По мнению Вадима Гутцайта, участие украинских спортсменов в Играх является очень важным символом существования страны на международной арене.

Он также официально подтвердил, что сейчас продолжаются все необходимые процессы для того, чтобы наши спортсмены подготовились к соревнованиям, однако окончательное решение об участии Украины будет принято позже.

Следует отметить, что руководство МОК неоднократно обещало, что не допустит к Олимпийским играм тех спортсменов, а также вспомогательный персонал, который открыто поддерживает войну РФ против Украины.

Этот запрет также будет распространяться на тех, кто служил или связан с военными или силовыми организациями России и Беларуси.