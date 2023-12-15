РФ не заплатить своїм спортсменам призові кошти за перемоги на Олімпіаді-2024

Росія, як завжди, кидає своїх. РФ відмовила у фінансовій підтримці спортсменам у нейтральному статусі, які виступатимуть на Олімпіаді у Парижі.

Росія обдурила своїх спортсменів

Олімпійський комітет Росії (ОКР) відмовився від фінансової підтримки спортсменів, які погоджуються виступати на змаганнях у нейтральному статусі. Крім того, країна-агресорка не виплачуватиме таким атлетам призові за результати, у тому числі на Іграх-2024 у Парижі.

Про це заявив президент ОКР Станіслав Поздняков.

Функціонер пояснив це рішення тим, що спортсмени, погоджуючись на умови допуску до турнірів, "відмовляються від свого Олімпійського комітету", що не відповідає дійсності. При цьому ОКР тимчасово позбавлений членства у Міжнародному олімпійському комітеті (МЗК).

ОКР повністю відмовляється від фінансування спортсменів, які захотіли стати нейтральними. Якщо спортсмен вирішив їхати на Олімпіаду, то йому потрібно дотримуватися правил МОК, де необхідно відмовитися від свого Олімпійського комітету. Виплати, про які росіські чиновники заявляли раніше, теж не стосуватимуться тих, хто прийняв умови МОК.

Раніше МОК оголосив про допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри 2024 року в нейтральному статусі в індивідуальних змаганнях.

Скільки російських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді

Раніше МОК повідомив, що до Олімпійських ігор допущено вісім російських спортсменів, проте тепер у списку присутні шість представників РФ.

Натомість замість трьох білоруських спортсменів, як повідомлялося раніше, допущено п’ятьох атлетів. Імена спортсменів не названо.

Про причини рішення змінити кількість ліцензій не повідомляється.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.