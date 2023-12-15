РФ не заплатит своим спортсменам призовые средства за победы на Олимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

РФ не заплатит своим спортсменам призовые средства за победы на Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024
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Источник:  online.ua

Россия, как обычно, бросает своих. РФ отказала в финансовой поддержке спортсменам в нейтральном статусе, выступающим на Олимпиаде в Париже.

Россия обманула своих спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) отказался от финансовой поддержки спортсменов, которые согласны выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, страна-агрессор не будет выплачивать таким атлетам призовые за результаты, в том числе на Играх-2024 в Париже.

Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Функционер объяснил это решение тем, что спортсмены, соглашаясь на условия допуска к турнирам, "отказываются от своего Олимпийского комитета", что не соответствует действительности. При этом ОКР временно лишен членства в Международном олимпийском комитете (МЗК).

ОКР полностью отказывается от финансирования спортсменов, захотевших стать нейтральными. Если спортсмен решил ехать на Олимпиаду, ему нужно соблюдать правила МОК, где необходимо отказаться от своего Олимпийского комитета. Выплаты, о которых российские чиновники заявляли ранее, тоже не будут касаться тех, кто принял условия МОК.

Ранее МОК объявил о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях.

Сколько российских спортсменов поучаствуют в Олимпиаде

Ранее МОК сообщил, что к Олимпийским играм допущено восемь российских спортсменов, однако теперь в списке присутствует шесть представителей РФ.

Зато вместо трех белорусских спортсменов, как сообщалось ранее, допущены пять атлетов. Имена спортсменов не названы.

О причинах решения изменить количество лицензий не сообщается.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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