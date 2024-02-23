Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ
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Спорт
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ

Олимпиада
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Источник:  CAS

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне рассмотрел жалобу Олимпийского комитета РФ на решение Международного олимпийского комитета о прекращении деятельности за посягательство на территорию Украины.

Спортивный арбитраж объявил решение об апелляции

CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановлении членства. Решение комиссии суда окончательно и обязательно к исполнению.

Ответственная за дело комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила обжалуемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости. Вынесенное группой CAS арбитражное решение подлежит проверке на конфиденциальность, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или содержащаяся в нем арбитражное решение оставались конфиденциальными, — говорится в заявлении суда.

В октябре МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины. Российские захватчики тогда создали ячейки на оккупированных украинских территориях. ОКР потерял статус национального комитета и лишился какого-либо финансирования МОК.

Что известно об участии России в Олимпиаде-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.

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