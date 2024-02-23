Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне рассмотрел жалобу Олимпийского комитета РФ на решение Международного олимпийского комитета о прекращении деятельности за посягательство на территорию Украины.
Спортивный арбитраж объявил решение об апелляции
CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановлении членства. Решение комиссии суда окончательно и обязательно к исполнению.
В октябре МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины. Российские захватчики тогда создали ячейки на оккупированных украинских территориях. ОКР потерял статус национального комитета и лишился какого-либо финансирования МОК.
Что известно об участии России в Олимпиаде-2024
Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.
МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.
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