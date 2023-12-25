МФКС запретила россиянам и беларусам участвовать в Олимпиаде

Международная федерация конного спорта не допустила российских и беларусских спортсменов к участию в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом.
Российские и беларусские спортсмены не будут состязаться на Олимпиаде
Международная федерация конного спорта (МФКС) не допустила российских и беларусских спортсменов к участию в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на МФКС.
Федерация запретила российским и беларусским спортсменам участвовать в соревнованиях с марта 2022 года. Поскольку квалификация на Олимпиаду зависит от рейтинга за 2023, они не попадают на соревнования Игры в Париже.
Хотя ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе, команды не будут участвовать.
МОК принял решение о допуске россиян и беларусов к Олимпиаде
Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.
В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.
Также ни один российский или беларусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и беларусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенность двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».
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