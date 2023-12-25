МФКС запретила россиянам и беларусам участвовать в Олимпиаде
Категория
Спорт
Дата публикации

МФКС запретила россиянам и беларусам участвовать в Олимпиаде

Всадница
Читати українською
Источник:  Reuters

Международная федерация конного спорта не допустила российских и беларусских спортсменов к участию в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом.

Российские и беларусские спортсмены не будут состязаться на Олимпиаде

Международная федерация конного спорта (МФКС) не допустила российских и беларусских спортсменов к участию в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на МФКС.

Федерация запретила российским и беларусским спортсменам участвовать в соревнованиях с марта 2022 года. Поскольку квалификация на Олимпиаду зависит от рейтинга за 2023, они не попадают на соревнования Игры в Париже.

Хотя ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе, команды не будут участвовать.

МОК принял решение о допуске россиян и беларусов к Олимпиаде

Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, всего 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с беларусским паспортом).

В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.

В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Также ни один российский или беларусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и беларусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенность двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Примут ли участие спортсмены из РФ и Беларуси в Олимпийских играх — ответ МОК
Олимпиада
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года в нейтральном статусе
Олимпийские игры
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
МОК изменил количество российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2024
Олимпиада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.