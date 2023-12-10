Будет ли бойкотировать Украина Олимпиаду из-за допуска россиян — ответ главы Минспорта
Категория
Спорт
Дата публикации

Будет ли бойкотировать Украина Олимпиаду из-за допуска россиян — ответ главы Минспорта

Министерство молодежи и спорта Украины
Олимпиада
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Украина на сегодняшний день не приняла решение о том, будет ли отправлять спортсменов на Олимпийские игры в следующем году. Все, в частности, будет зависеть от мнения общества.

Будет ли бойкотировать Украина Олимпиаду из-за допуска россиян

Он говорит, что решение о бойкоте Олимпиады будут принимать с точки зрения интересов Украины.

Это не просто спорт – это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный разум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это, – сказал министр.

В Минмолодежьспорте собираются общаться с обществом.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, всего 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом).

В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.

В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Также ни один российский или белорусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и белорусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенностью двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».

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