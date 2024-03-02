Украинская теннисистка Костюк обыграла россиянку на турнире WTA в США
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Костюк обыграла россиянку на турнире WTA в США

Марта Костюк
Читати українською

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в американском Сан-Диего.

Костюк обыграла россиянку на турнире WTA в США

Украинка, являющаяся 34-й ракеткой мира, встречалась с нейтральной россиянкой Анастасией Павлюченковой (№25 WTA) и одержала волевую победу по итогам трех сетов — 3:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 14 минут.

Костюк сравняла счет в личных встречах с россиянкой — 1:1. В полуфинале украинская теннисистка сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, имеющей первый номер посева.

По итогам турнира Марта поднимется минимум на 28-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Российский теннисист дисквалифицирован в Дубае за оскорбление судьи

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

Во время полуфинального противостояния с казахстанцем Александром Бубликом Рублев назвал судью нецензурным словом.

После этого судьи приняли решение остановить матч и присудить победу Бублику, а россиянин лишится призовых и очков, заработанных на турнире.

Инцидент произошел в конце встречи с 23-й ракеткой мира при счете 5:6 в третьем, решающем сете.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Калинина с победы начала теннисный турнир в Абу-Даби
Калинина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сразу четыре украинских теннисистки вошли в топ-30 мирового рейтинга
теннис
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка снялась с престижного турнира в Дубае — причина
Марта Цуренко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?