Украинская теннисистка Костюк обыграла россиянку на турнире WTA в США

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в американском Сан-Диего.

Костюк обыграла россиянку на турнире WTA в США

Украинка, являющаяся 34-й ракеткой мира, встречалась с нейтральной россиянкой Анастасией Павлюченковой (№25 WTA) и одержала волевую победу по итогам трех сетов — 3:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 14 минут.

Костюк сравняла счет в личных встречах с россиянкой — 1:1. В полуфинале украинская теннисистка сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, имеющей первый номер посева.

По итогам турнира Марта поднимется минимум на 28-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Российский теннисист дисквалифицирован в Дубае за оскорбление судьи

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

Во время полуфинального противостояния с казахстанцем Александром Бубликом Рублев назвал судью нецензурным словом.

После этого судьи приняли решение остановить матч и присудить победу Бублику, а россиянин лишится призовых и очков, заработанных на турнире.

Инцидент произошел в конце встречи с 23-й ракеткой мира при счете 5:6 в третьем, решающем сете.