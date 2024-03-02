Українська тенісистка Костюк обіграла росіянку на турнірі WTA у США
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Українська тенісистка Костюк обіграла росіянку на турнірі WTA у США

Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу у чвертьфіналі турніру категорії WTA 500 в американському Сан-Дієго.

Костюк обіграла росіянку на турнірі WTA у США

Українка, яка є 34-ю ракеткою світу, зустрічалася з нейтральною росіянкою Анастасією Павлюченковою (№25 WTA) і здобула вольову перемогу за підсумками трьох сетів — 3:6, 6:4, 6:3. Матч тривав 2 години 14 хвилин.

Костюк зрівняла рахунок в особистих зустрічах з росіянкою — 1:1. У півфіналі українська тенісистка зіграє з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою зі США, яка має перший номер посіву.

За підсумками турніру Марта підніметься мінімум на 28-й рядок світового рейтингу WTA.

Російського тенісиста дискваліфікували у Дубаї за образу судді

Російський тенісист Андрій Рубльов був дискваліфікований на турнірі ATP 500 у Дубаї (ОАЕ).

Під час півфінального протистояння з казахстанцем Олександром Бубликом Рубльов назвав суддю нецензурним словом.

Після цього судді прийняли рішення зупинити матч і присудити перемогу Бублику, а росіянин позбудеться призових та очок, зароблених на турнірі.

Інцидент стався наприкінці зустрічі з 23 ракеткою світу при рахунку 5:6 у третьому, вирішальному сеті.

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