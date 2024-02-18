Українська тенісистка знялася з престижного турніру в Дубаї — причина

Марта Цуренко вслід за Лесею Цуренко відмовилася від участі в тенісному турнірі WTA 1000 у Дубаї.

Марта Цуренко знялася з престижного турніру в Дубаї

Українка знялася з турніру через хворобу.

Завтра, 19 лютого, Костюк мала зіграти у першому колі турніру проти росіянки Дар'ї Касаткіною. Українку замінить італійка Лючія Бронцетті.

Таким чином, на турнірі в Дубаї залишилися три українські тенісистки — Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

До слова Світоліна та Калініна зіграють між собою у першому раунді. Суперницею Ястремської стане росіянка Вероніка Кудерметова.

Українські тенісистки увійшли до топ-30 світового рейтингу

Вперше в історії одразу чотири українки потрапили до топ-30. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).

Зазначимо, що у топ-30 тільки у Чехії більше представництва — п'ять тенісисток. Також чотири представниці має США.

Першою ракеткою світу залишилася представниця Польщі Іга Швентек, яка випереджає Аріну Соболенко та Корі Гауфф.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на першому турнірі Великого шолома Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка дійшла півфіналу. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу, а Еліна Світоліна зупинилася на стадії 1/8 фіналу.