П'ять українок потрапили в рейтинг найкращих тенісисток світу

Відразу п'ять вітчизняних спортсменок на чолі з Еліною Світоліною потрапили до топ-35 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). За мотивами Australian Open Даяна Ястремська піднялася вгору на понад 60 позицій.

Оновлено рейтинг тенісисток

Національною першою ракеткою залишилася Світоліна. У новому рейтингу вона зуміла піднятися на 19-те місце. До свого активу титулована українка записала 2212 очок.

На дев'ять щаблів угору після чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії пішла Марта Костюк (28-ме місце). А поруч із нею опинилася Ястремська. Одеситка, яка з кваліфікації дійшла до півфіналу мейджора в Мельбурні, злетіла на 64 сходинки та посідає 29-ту позицію.

Зовсім неподалік ще дві тенісистки — Леся Цуренко (31-ше місце) та Ангеліна Калініна (32-ге). Ще чотири українки потрапили до другої сотні класифікації. Щоправда, прогрес продемонструвала лише Юлія Стародубцева (+14 позицій). Натомість Дарія Снігур, Катаріна Завацька та Катерина Байндль погіршили становище.

Нагорі рейтингу WTA відбулися мінімальні зміни. Полька Іга Свьонтек, попри ранній виліт на Australian Open, залишилася першою ракеткою світу. Тріумфаторка австралійського мейджора Аріна Сабаленко з Білорусі залишилася другою. На третю позицію піднялася американка Корі Гауфф.

Як Даяна Ястремська вийшла у півфінал на Australian Open

Ястремська зустрічалася з Носковою уперше в кар'єрі. Перед цим 19-річна чешка пройшла іншу українку, Еліну Світоліну, яка за рахунку 0:3 відмовилася від продовження гри через ушкодження спини.

Здолати Носкову українці вдалося за підсумками двох сетів. На початку першого тенісистки обмінялися брейками, а ключовим моментом став восьмий гейм: Ястремська зробила ще один брейк, після чого у наступному виграла партію.