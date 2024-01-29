Пять украинок попали в рейтинг лучших теннисисток мира

Сразу пять отечественных спортсменок во главе с Элиной Светолиной попали в топ-35 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). По мотивам Australian Open Даяна Ястремская поднялась вверх более чем на 60 позиций.

Обновлен рейтинг теннисисток

Национальной первой ракеткой осталась Свитолина. В новом рейтинге она сумела подняться на 19 место. В свой актив титулованная украинка записала 2212 очков.

На девять ступеней вверх после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии пошла Марта Костюк (28 место). А рядом с ней очутилась Ястремская. Одесситка, которая по квалификации дошла до полуфинала мейджора в Мельбурне, взлетела на 64 строчки и занимает 29-ю позицию.

Совсем неподалеку еще две теннисистки — Леся Цуренко (31-е место) и Ангелина Калинина (32-е). Еще четыре украинки попали во вторую сотню классификации. Правда, прогресс продемонстрировала только Юлия Стародубцева (14 позиций). Дарья Снигирь, Катарина Завацкая и Екатерина Байндль ухудшили положение.

Наверху рейтинга WTA произошли минимальные изменения. Полька Ига Свентек, вопреки раннему вылету на Australian Open, осталась первой ракеткой мира. Триумфатор австралийского мейджора Арина Сабаленко из Беларуси осталась второй. На третью позицию поднялась американка Кори Гауфф.

Как Даяна Ястремская вышла в полуфинал на Australian Open

Ястремская встречалась с Носковой в первый раз в карьере. Перед этим 19-летняя чешка прошла другую украинку, Элину Светолину, которая при счете 0:3 отказалась от продолжения игры из-за повреждения спины.

Преодолеть Носкову украинцы удалось по итогам двух сетов. В начале первой теннисистки обменялись брейками, а ключевым моментом стал восьмой гейм: Ястремская совершила еще один брейк, после чего в следующем выиграла партию.