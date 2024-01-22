Украинская теннисистка Ястремская разгромила белоруску и вышла в четвертьфинал Australian Open

Как прошел матч Ястремской

Ястремская была одной из трех украинок, прошедших в четвертый круг на Australian Open 2024. Ястремская тоже вышла в четвертьфинал впервые в своей карьере.

Матч между теннисистками длился 2:10 часов. Ястремская продолжила играть агрессивно и во второй партии: закончила поединок с 38 виннерами, но совершила 37 непринужденных ошибок.

Ключевым моментом игры Ястремской стала ее агрессия: украинка гораздо больше рисковала за соперницей (21 винер против шести у Азаренки). При этом уступала белоруске по количеству непринужденных ошибок (25 против 16).

Во второй же партии Ястремская проигрывала 0:3, но смогла одержать победу в волевом стиле. В следующих семи геймах украинка проиграла только один и обыграла Азаренку со счетом 6:4.

Что значит результат Ястремской?

Первый в истории выход в 1/4 финала на уровне всех Грендслемов. Предыдущий лучший результат - 1/8 финала на Уимблдоне-2019, этот же рекорд украинка повторила ранее на Australian Open-2024, дойдя до этой стадии.

Украина впервые в истории будет представлена двумя теннисистками на стадии четвертьфинала турнира Грендслем. Кроме Ястремской туда прошла и Марта Костюк. Элина Свитолина снялась во время матча против чешки Линды Носковой из-за травмы спины.

Ястремская третья украинская теннисистка за всю историю прошла в четвертьфинал на Australian Open. Ранее это удавалось только Элине Светолиной (в 2018 и 2019 годах) и Марти Костюк (в 2024 году).

Также Ястремская пятая украинская теннисистка, сыграющая в четвертьфинале на уровне турниров Грендслем (после Екатерины Бондаренко, Элины Светолиной, Леси Цуренко и Марты Костюк).

В лайврейтинге WTA она поднялась на 42 место.