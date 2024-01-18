Украинки Свитолина и Ястремская одержали победы на этапе Australian Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии

18 января Элина Свитолина, которая занимает в мировом рейтинге 23 место, победила болгарку Викторию Томову (70) со счетом 6:1, 6:3.

Даяна Ястремская (93) одолела Варвару Грачову (39) из Франции – 6:3, 6:2.

Таким образом, впервые в истории Australian Open в 1/16 финала вышли сразу четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк (37) и Леся Цуренко (33).

В третьем круге Свитолина сыграет со швейцаркой Викторией Голубич (85). Костюк встретится с россиянкой Элиной Аванесян, выступающей в Австралии в нейтральном статусе. Соперницей Ястремской станет американка Эмма Наварр (26), а Цуренко будет противостоять еще одной "нейтральной" теннисистке – Арине Соболенко (2) из Беларуси.

Леся Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open – во второй раз в карьере достался третий круг соревнований. На этой стадии она играла в Мельбурне в 2013 году, когда уступила Каролин Возняцки.

Марта Костюк в третий раз подряд вышла в третий раунд одиночных соревнований Australian Open. Этот результат остается лучшим для украинки в Мельбурне.

Элина Свитолина в девятый раз в карьере и в седьмой раз подряд вышла в третий раунд Australian Open.