Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 250 в Окленде – видео матча

Украинка Элина Свитолина одержала нелегкую победу над китайской теннисисткой Сию Ван в рамках 1/2 финала соревнований в новозеландском Окленде.

Как прошел матч Элины Светолиной

Начался матч для первой ракетки Украины очень неудачно. После взятия первого пункта на собственной подаче она проиграла четыре следующих гейма. Ван оформила два брейка и завоевала стратегическое преимущество с перспективами быстро закончить сет.

Свитолина пыталась сопротивляться. Украинка взяла одну подачу соперницы, но ответила еще одной "взаимностью". В результате китаянка получила возможность подавать на партию. Реализовать сетбол ему удалось с первой же попытки. И этот локальный успех стал последним.

Во втором сете оппоненты сосредоточились на своих подачах. Так продолжалось до десятого гейма. В нем Свитолина из первых же розыгрышей навязала конкуренцию, а затем вообще перехватила инициативу. В конце концов, украинской теннисистке удалось сделать брейк, параллельно ставший сет-пойнтом.

В решающей же партии ключевые события произошли внутри сету. Свитолина фактически отразила события старта поединка. Отечественная теннисистка сыграла даже более уверенно, поведя с двумя брейками 5:1. Ван попыталась огрызнуться, но потеряла слишком многое. Украинка со второй попытки реализовала матчбол.

В финале Свитолина встретится с американкой Кори Гауфф. Она на стадии 1/2 финала уверенно одолела соотечественницу Эмму Наварро (6:3, 6:1). Решающий матч запланирован на 8 января.

Что значит победа Светолиной

Свитолина будет играть в финале WTA впервые с мая 2023, когда выиграла грунтовой турнир категории 250 в Страсбурге.

Украинка вышла в 21-й финал в карьере на уровне WTA и будет бороться за 18-й титул. В последний раз она выигрывала турнир на харде в 2021 году в Чикаго.

Соперницей Светолиной в финале станет третья ракетка мира и действующая чемпионка US Open Коко Гофф из США, разгромившая в полуфинале соотечественницу Эмму Наварро — 6:3, 6:1. Теннисистки встретятся во второй раз: в 2021-м Свитолина обыграла Гофф в двух сетах во втором круге Australian Open.

Свитолина попытается впервые выиграть турнир в Окленде, на котором дебютировала в этом году. Гофф будет защищать прошлогодний титул.