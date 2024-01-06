Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 250 в Окленді — відео матчу

Українка Еліна Світоліна здобула нелегку перемогу над китайською тенісисткою Сію Ван у рамках 1/2 фіналу змагань у новозеландському Окленді.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Розпочався матч для першої ракетки України вкрай невдало. Після взяття першого пункту на власній подачі вона програла чотири наступні гейми. Ван оформила два брейки та завоювала стратегічну перевагу з перспективами швидко закінчити сет.

Світоліна намагалася чинити опір. Українка взяла одну подачу суперниці, але та відповіла ще однією "взаємністю". Як наслідок, китаянка отримала можливість подавати на партію. Реалізувати сетбол їй вдалося з першої ж спроби. Та цей локальний успіх став останнім.

У другому сеті опонентки зосередилися на власних подачах. Так тривало до десятого гейму. У ньому Світоліна з перших же розіграшів нав'язала конкуренцію, а потім взагалі перехопила ініціативу. Зрештою, українській тенісистці вдалося зробити брейк, який паралельно став сет-пойнтом.

У вирішальній же партії ключові події відбулися в середині сету. Світоліна фактично віддзеркалила події старту поєдинку. Вітчизняна тенісистка зіграла навіть впевненіше, повівши з двома брейками 5:1. Ван спробувала огризнутися, але втратила надто багато. Українка з другої спроби реалізувала матчбол.

У фіналі Світоліна зустрінеться з американкою Корі Гауфф. Вона на стадії 1/2 фіналу впевнено здолала співвітчизницю Емму Наварро (6:3, 6:1). Вирішальний матч запланували на 8 січня.

Що означає перемога Світоліної

Світоліна гратиме у фіналі WTA вперше від травня 2023 року, коли виграла грунтовий турнір категорії 250 у Страсбурзі.

Українка вийшла у 21-й фінал у кар'єрі на рівні WTA і боротиметься за 18-й титул. Востаннє вона вигравала турнір на харді у 2021 році в Чикаго.

Суперницею Світоліної у фіналі стане третя ракетка світу та чинна чемпіонка US Open Коко Гофф із США, яка у півфіналі розгромила співвітчизницю Емму Наварро — 6:3, 6:1. Тенісистки зустрінуться вдруге: у 2021-му Світоліна обіграла Гофф у двох сетах у другому колі Australian Open.

Світоліна спробує вперше виграти турнір в Окленді, на якому дебютувала у цьому році. Натомість Гофф захищатиме минулорічний титул.