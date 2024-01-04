Еліна Світоліна перемогла чемпіонку US Open-2021 Еммі Радукану в 1/8 фіналу турніру в Окленді. Українка здобула вольову перемогу з двома тайбрейками, програючи після стартової партії.

Що відомо про матч українки Світоліної

Матч тривав 2 години 52 хвилини, за які Світоліна подала одинадцять ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала шість із чотирнадцяти брейк-пойнтів.

Загальний рахунок виглядає так – Емма Радукану (Велика Британія) — Еліна Світоліна (Україна, 2) — 1:2 (7:6(5), 6:7(3), 1:6)

Радукан за матч мала по шість подач навиліт і подвійних помилок. При цьому британка використала чотири із тринадцяти брейк-пойнтів.

Зазначимо, що дівчата вперше грали одна з одною.

The makings of a classic in Auckland ♨️@ElinaSvitolina levels it up against Raducanu, 6-7(5), 7-6(3)!



Who reaches the #ASBClassic quarterfinals from here? pic.twitter.com/CwtCNrfeZn — wta (@WTA) January 4, 2024

Наступною суперницею Світоліної в Окленді стала п'ята сіяна представниця Чехії Маріє Боузкова. Між собою тенісистки зіграють вперше на рівні WTA.

Світоліна — остання українка в турнірній сітці ASB Classic в Окленді. У другому раунді з турніру вибула Леся Цуренко, програвши француженці Діан Паррі.

Що відомо про Еліну Світоліну

29-річна українська тенісистка є переможницею 17 турнірів WTA.

Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлема (2019, 2023) і ще сім разів — чвертьфіналів (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Найуспішніша тенісистка в історії українського тенісу.

До вагітності Світоліна провела понад 200 тижнів поспіль у топ-10, і лише через місяць після повернення на корти вона отримала свій 17-й титул у кар’єрі на WTA 500 Internationaux de Strasbourg.

Її повернення продовжилося чвертьфінальним виступом на Ролан Гаррос, після чого вона зрівняла свій найкращий результат на турнірах Великого шолома, дійшовши до півфіналу Вімблдону, перемігши першу ракетку світу WTA Ігу Святек.

Протягом п'яти місяців Світоліна піднялася вгору в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби ніколи не йшла, під номером 25.

За