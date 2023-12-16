Пріоритети змінилися. Світоліна поділилася планами на майбутнє

Легендарна українська тенісистка Еліна Світоліна здивувала своїх фанатів з різних куточків світу кар'єрними рекордами. Не забувала перша ракетка України й про допомогу батьківщині. Світоліна відверто зізналася, що її життя змінилося, одна вона не збирається здаватися.

Світоліна планує дивувати світ новими перемогами

Минулого року зірці світового тенісу довелося зробити паузу в кар'єрі у зв'язку з вагітністю.

Попри те, що більшість шанувальників українки не вірили в її стрімке повернення у спорт, Світоліні вдалося шокувати всіх.

Як відомо, у квітні 2023 року Еліна повернулася в Тур та завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.

Що цікаво, Еліна Світоліна досі мріє виграти турнір Grand Slam, хоча її життя кардинально змінилося на тлі народження доньки та початку повномасштабної російсько-української війни.

Звичайно, я хочу виграти турнір Grand Slam, але тепер я відчуваю, що пріоритети сильно змінилися після народження Скай та появи інших цілей, пов'язаних з UNITED24 та моїм фондом. Я відчуваю, що пріоритети дещо змістилися. Я хочу грати та вигравати. Я хочу вигравати кожен матч, коли виходжу на корт. Але зараз я також намагаюся насолоджуватися цим, насолоджуватися всією цією мандрівкою, яка у мене є, і просто не надто напружувати себе, – зізналася журналістам перша ракетка України. Поширити

Що важливо знати про досягнення Світоліної у турнірах серії Grand Slam

Станом на грудень 2023 року найвищими здобутками зірки українського тенісу у мейджорах є півфінальна стадія в US Open, а також двічі на Вімблдонському турнірі.

На турнірах в Австралії та Ролан Гаррос Еліна Світоліна зупинялася на стадії чвертьфіналу.

Австралія – 1/4 фінала (2018, 2019)

Франція – 1/4 фінала (2015, 2017, 2020, 2023)

Вімблдон – 1/2 фінала (2019, 2023)

США – 1/2 фінала (2019)

За словами спортсменки, вона має намір повернутися на корт на початку 2024 року.