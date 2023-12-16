Пріоритети змінилися. Світоліна поділилася планами на майбутнє

Легендарна українська тенісистка Еліна Світоліна здивувала своїх фанатів з різних куточків світу кар'єрними рекордами. Не забувала перша ракетка України й про допомогу батьківщині. Світоліна відверто зізналася, що її життя змінилося, одна вона не збирається здаватися.
Світоліна планує дивувати світ новими перемогами
Минулого року зірці світового тенісу довелося зробити паузу в кар'єрі у зв'язку з вагітністю.
Попри те, що більшість шанувальників українки не вірили в її стрімке повернення у спорт, Світоліні вдалося шокувати всіх.
Як відомо, у квітні 2023 року Еліна повернулася в Тур та завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.
Що цікаво, Еліна Світоліна досі мріє виграти турнір Grand Slam, хоча її життя кардинально змінилося на тлі народження доньки та початку повномасштабної російсько-української війни.
Що важливо знати про досягнення Світоліної у турнірах серії Grand Slam
Станом на грудень 2023 року найвищими здобутками зірки українського тенісу у мейджорах є півфінальна стадія в US Open, а також двічі на Вімблдонському турнірі.
На турнірах в Австралії та Ролан Гаррос Еліна Світоліна зупинялася на стадії чвертьфіналу.
Австралія – 1/4 фінала (2018, 2019)
Франція – 1/4 фінала (2015, 2017, 2020, 2023)
Вімблдон – 1/2 фінала (2019, 2023)
США – 1/2 фінала (2019)
За словами спортсменки, вона має намір повернутися на корт на початку 2024 року.
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