Еліна Світоліна перемогла в номінації "Повернення року" від WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла номінації "Повернення року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона поновила кар'єру навесні 2023 року.

Еліна Світоліна стала "Поверненням року"

Еліна Світоліна провела 12 місяців далеко від Hologic WTA Tour, щоб народити доньку Скай у жовтні 2022 року. Світоліна повернулася в стрій у квітні 2023 року. Поширити

WTA нагадує, що до вагітності Світоліна провела понад 200 тижнів поспіль у топ-10, і лише через місяць після повернення на корти вона отримала свій 17-й титул у кар’єрі на WTA 500 Internationaux de Strasbourg.

Її повернення продовжилося чвертьфінальним виступом на Ролан Гаррос, після чого вона зрівняла свій найкращий результат на турнірах Великого шолома, дійшовши до півфіналу Вімблдону, перемігши першу ракетку світу WTA Ігу Святек.

Протягом п'яти місяців Світоліна піднялася вгору в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби ніколи не йшла, під номером 25.

Що відомо про Еліну Світоліну

29-річна українська тенісистка є переможницею 17 турнірів WTA.

Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлема (2019, 2023) і ще сім разів — чвертьфіналів (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Найуспішніша тенісистка в історії українського тенісу.

Новий сезон Світоліна розпочне 1-8 січня з турніру ASB Classic в Окленді, Нова Зеландія.