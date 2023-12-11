Элина Свитолина победила в номинации "Возвращение года" от WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила номинации "Возвращение года" от Женской теннисной ассоциации (WTA). Она возобновила карьеру весной 2023 года.

Элина Свитолина стала "Возвращением года"

Элина Свитолина провела 12 месяцев вдали от Hologic WTA Tour, чтобы родить дочь Скай в октябре 2022 года. Свитолина вернулась в строй в апреле 2023 года. Поделиться

WTA напоминает, что до беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в топ-10, и спустя всего месяц после возвращения на корты она получила свой 17-й титул в карьере на WTA 500 Internationaux de Strasbourg.

Ее возвращение продолжилось четвертьфинальным выступлением на Ролан Гаррос, после чего она сравнила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала Уимблдона, победив первую ракетку мира WTA Игу Святек.

В течение пяти месяцев Свитолина поднялась вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, словно никогда не уходила, под номером 25.

Что известно об Элине Светолиной

29-летняя украинская теннисистка является победительницей 17 турниров WTA.

Трижды получалось полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019, 2023) и еще семь раз — четвертьфиналов (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Самая успешная теннисистка в истории украинского тенниса.

Новый сезон Свитолина начнет 1-8 января с турнира ASB Classic в Окленде, Новая Зеландия.