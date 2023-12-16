Приоритеты изменились. Свитолина поделилась планами на будущее

Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина удивила своих фанатов из разных уголков мира карьерными рекордами. Не забывала первая ракетка Украины и о помощи родине во время войны с Россией. Свитолина откровенно призналась, что ее жизнь действительно изменилась, одна она не собирается сдаваться.
Свитолина планирует удивлять мир новыми победами
В прошлом году звезде мирового тенниса пришлось сделать паузу в карьере из-за беременности.
Несмотря на то, что большинство поклонников украинки не верили в ее стремительное возвращение в спорт, Свитолине удалось шокировать всех.
Как известно, в апреле 2023 года Элина вернулась в Тур и завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.
Что интересно, Элина Свитолина по-прежнему мечтает выиграть турнир Grand Slam, хотя ее жизнь кардинально изменилась на фоне рождения дочери и начала полномасштабной российско-украинской войны.
Что важно знать о достижениях Светолиной в турнирах серии Grand Slam
По состоянию на декабрь 2023 года самыми высокими достижениями звезды украинского тенниса в мейджорах является полуфинальная стадия в US Open, а также дважды на Уимблдонском турнире.
На турнирах в Австралии и Ролан Гаррос Элина Свитолина останавливалась на стадии четвертьфинала.
Австралия – 1/4 финала (2018, 2019)
Франция – 1/4 финала (2015, 2017, 2020, 2023)
Уимблдон – 1/2 финала (2019, 2023)
США – 1/2 финала (2019)
По словам спортсменки, она намерена вернуться на корт в начале 2024 года.
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