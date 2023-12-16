Приоритеты изменились. Свитолина поделилась планами на будущее

Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина удивила своих фанатов из разных уголков мира карьерными рекордами. Не забывала первая ракетка Украины и о помощи родине во время войны с Россией. Свитолина откровенно призналась, что ее жизнь действительно изменилась, одна она не собирается сдаваться.

Свитолина планирует удивлять мир новыми победами

В прошлом году звезде мирового тенниса пришлось сделать паузу в карьере из-за беременности.

Несмотря на то, что большинство поклонников украинки не верили в ее стремительное возвращение в спорт, Свитолине удалось шокировать всех.

Как известно, в апреле 2023 года Элина вернулась в Тур и завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Что интересно, Элина Свитолина по-прежнему мечтает выиграть турнир Grand Slam, хотя ее жизнь кардинально изменилась на фоне рождения дочери и начала полномасштабной российско-украинской войны.

Конечно, я хочу выиграть турнир Grand Slam, но теперь я чувствую, что приоритеты сильно изменились после рождения Скай и появления других целей, связанных с UNITED24 и моим фондом. Я чувствую, что приоритеты несколько сместились. Я хочу играть и выигрывать. Я хочу выигрывать каждый матч, когда выхожу на корт. Но сейчас я тоже стараюсь наслаждаться этим, наслаждаться всем этим путешествием, которое у меня есть, и просто не слишком напрягать себя, – призналась журналистам первая ракетка Украины. Поделиться

Что важно знать о достижениях Светолиной в турнирах серии Grand Slam

По состоянию на декабрь 2023 года самыми высокими достижениями звезды украинского тенниса в мейджорах является полуфинальная стадия в US Open, а также дважды на Уимблдонском турнире.

На турнирах в Австралии и Ролан Гаррос Элина Свитолина останавливалась на стадии четвертьфинала.

Австралия – 1/4 финала (2018, 2019)

Франция – 1/4 финала (2015, 2017, 2020, 2023)

Уимблдон – 1/2 финала (2019, 2023)

США – 1/2 финала (2019)

По словам спортсменки, она намерена вернуться на корт в начале 2024 года.