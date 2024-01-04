Элина Свитолина победила в почти 3-часовом матче в Окленде – видео

Элина Свитолина победила чемпионку US Open-2021 Эмми Радукану в 1/8 финала турнира в Окленде. Украинка одержала волевую победу с двумя тайбрейками, проигрывая после стартовой партии.

Что известно о матче украинки Светолиной

Матч длился 2 часа 52 минуты, за которые Свитолина подала одиннадцать эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть из четырнадцати брейк-пойнтов.

Общий счет выглядит так – Эмма Радукану (Великобритания) – Элина Свитолина (Украина, 2) – 1:2 (7:6(5), 6:7(3), 1:6)

Радукан за матч имела по шесть подач навылет и двойных ошибок. При этом британка использовала четыре из тринадцати брейк-пойнтов.

Отметим, что девушки впервые играли друг с другом.

The makings of a classic in Auckland ♨️@ElinaSvitolina levels it up against Raducanu, 6-7(5), 7-6(3)!



Who reaches the #ASBClassic quarterfinals from here? pic.twitter.com/CwtCNrfeZn — wta (@WTA) January 4, 2024

Следующей соперницей Светолиной в Окленде стала пятая сеяная представительница Чехии Мария Боузкова. Между собой теннисистки сыграют впервые на уровне WTA.

Свитолина – последняя украинка в турнирной сетке ASB Classic в Окленде. Во втором раунде из турнира выбыла Леся Цуренко, проиграв француженке Диан Парри.

Что известно об Элине Светолине

29-летняя украинская теннисистка является победительницей 17 турниров WTA.

Трижды получалось полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019, 2023) и еще семь раз — четвертьфиналов (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Самая успешная теннисистка в истории украинского тенниса.

До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в топ-10, и спустя всего месяц после возвращения на корты она получила свой 17-й титул в карьере на WTA 500 Internationaux de Strasbourg.

Ее возвращение продолжилось четвертьфинальным выступлением на Ролан Гаррос, после чего она сравнила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала Уимблдона, победив первую ракетку мира WTA Игу Святек.

В течение пяти месяцев Свитолина поднялась вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, словно никогда не уходила, под номером 25.

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