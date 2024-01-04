Світоліна висловилася про перемогу над чемпіонкою US Open-2021
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Світоліна висловилася про перемогу над чемпіонкою US Open-2021

Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна в напруженому поєдинку обіграла Емму Радукану з Великобританії на турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Світоліна висловилася про перемогу над чемпіонкою US Open-2021

Титулована українка поділилася своїми емоціями від перемоги над чемпіонкою US Open-2021.

Два чудових матчі проти Кароліни та Емми. Вони грали дуже добре. Я задоволена тим, як справлялася з напруженими моментами. Дуже вдячна всім, хто прийшов. Дуже здорово почати рік тут, - сказала Світоліна.

Відзначимо, що Еліна Світоліна і Емма Радукану зустрілися між собою вперше в кар'єрі. Поєдинок українки і британки тривав майже три години і завершився перемогою Еліни в трьох сетах.

Нагадаємо, в першому раунді турніру в Окленді Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії.

У наступному раунді перша ракетка України зіграє проти чеської тенісистки Марії Боузкової.

Раніше Світоліна і Боузкова зустрічалися три рази. Рахунок в особистих зустрічах 2:1 на користь українки.

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