Перша ракетка України Еліна Світоліна в напруженому поєдинку обіграла Емму Радукану з Великобританії на турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).
Світоліна висловилася про перемогу над чемпіонкою US Open-2021
Титулована українка поділилася своїми емоціями від перемоги над чемпіонкою US Open-2021.
Відзначимо, що Еліна Світоліна і Емма Радукану зустрілися між собою вперше в кар'єрі. Поєдинок українки і британки тривав майже три години і завершився перемогою Еліни в трьох сетах.
Нагадаємо, в першому раунді турніру в Окленді Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії.
У наступному раунді перша ракетка України зіграє проти чеської тенісистки Марії Боузкової.
Раніше Світоліна і Боузкова зустрічалися три рази. Рахунок в особистих зустрічах 2:1 на користь українки.
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