Первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном поединке обыграла Эмму Радукану из Великобритании на турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Свитолина высказалась о победе над чемпионкой US Open-2021
Титулованная украинка поделилась своими эмоциями от победы над чемпионкой US Open-2021.
Отметим, что Элина Свитолина и Эмма Радукана встретились между собой впервые в карьере. Поединок украинки и британки длился около трех часов и завершился победой Элины в трех сетах.
Напомним, в первом раунде турнира в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании.
В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.
Ранее Свитолина и Боузкова встречались три раза. Счет в личных встречах 2:1 в пользу украинки.
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