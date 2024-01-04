Первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном поединке обыграла Эмму Радукану из Великобритании на турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Свитолина высказалась о победе над чемпионкой US Open-2021

Титулованная украинка поделилась своими эмоциями от победы над чемпионкой US Open-2021.

Два замечательных матча против Каролины и Эммы. Они играли очень хорошо. Я удовлетворена тем, как справлялась с напряженными моментами. Очень благодарна всем пришедшим. Очень здорово начать год здесь, – сказала Свитолина. Поделиться

Отметим, что Элина Свитолина и Эмма Радукана встретились между собой впервые в карьере. Поединок украинки и британки длился около трех часов и завершился победой Элины в трех сетах.

Напомним, в первом раунде турнира в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании.

В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.

Ранее Свитолина и Боузкова встречались три раза. Счет в личных встречах 2:1 в пользу украинки.