Свитолина высказалась о победе над чемпионкой US Open-2021
Категория
Спорт
Дата публикации

Свитолина высказалась о победе над чемпионкой US Open-2021

Свитолина
Читати українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном поединке обыграла Эмму Радукану из Великобритании на турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Свитолина высказалась о победе над чемпионкой US Open-2021

Титулованная украинка поделилась своими эмоциями от победы над чемпионкой US Open-2021.

Два замечательных матча против Каролины и Эммы. Они играли очень хорошо. Я удовлетворена тем, как справлялась с напряженными моментами. Очень благодарна всем пришедшим. Очень здорово начать год здесь, – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина Свитолина и Эмма Радукана встретились между собой впервые в карьере. Поединок украинки и британки длился около трех часов и завершился победой Элины в трех сетах.

Напомним, в первом раунде турнира в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании.

В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.

Ранее Свитолина и Боузкова встречались три раза. Счет в личных встречах 2:1 в пользу украинки.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Элина Свитолина победила в номинации "Возвращение года" от WTA
Элина Свитолина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Приоритеты изменились. Свитолина поделилась планами на будущее
Элина Свитолина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Элина Свитолина победила в почти 3-часовом матче в Окленде – видео
Свитолина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.