Українки Світоліна та Ястремська здобули перемоги на етапі Australian Open

18 січня у Мельбурні українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла болгарку Вікторію Томову з рахунком 6:1, 6:3. Українка Даяна Ястремська здолала Варвару Грачову з Франції – 6:3, 6:2.
Світоліна та Ястремська вийшли у наступне коло Australian Open
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вийшли до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії
18 січня Еліна Світоліна, яка посідає у світовому рейтингу 23-тє місце, перемогла болгарку Вікторію Томову (70) з рахунком 6:1, 6:3.
Даяна Ястремська (93) здолала Варвару Грачову (39) з Франції - 6:3, 6:2.
Таким чином, вперше в історії Australian Open до 1/16 фіналу вийшли одразу чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк (37) та Леся Цуренко (33).
У третьому колі Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич (85). Костюк зустрінеться з росіянкою Еліною Аванесян, яка виступає в Австралії у нейтральному статусі. Суперницею Ястремської стане американка Ема Наварр (26), а Цуренко протистоятиме ще одній "нейтральній" тенісистці – Аріні Соболенко (2) з Білорусі.
Що означають результати українських тенісисток на AO-2024
Леся Цуренко повторила особистий рекорд на Australian Open – вдруге в кар'єрі дісталася третього кола змагань. На цій стадії вона грала в Мельбурні 2013 року, коли поступилася Каролін Возняцкі.
Марта Костюк втретє поспіль вийшла до третього раунду одиночних змагань Australian Open. Цей результат залишається найкращим для українки в Мельбурні.
Еліна Світоліна вдев'яте у кар'єрі та всьоме поспіль вийшла до третього раунду Australian Open.
Даяна Ястремська вдруге у кар'єрі вийшла до третього кола Грендслему в Австралії та повторила особистий рекорд на турнірі. Вперше це трапилося у 2019 році.
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