Українки Світоліна та Ястремська здобули перемоги на етапі Australian Open

18 січня у Мельбурні українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла болгарку Вікторію Томову з рахунком 6:1, 6:3. Українка Даяна Ястремська здолала Варвару Грачову з Франції – 6:3, 6:2.

Світоліна та Ястремська вийшли у наступне коло Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вийшли до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії

18 січня Еліна Світоліна, яка посідає у світовому рейтингу 23-тє місце, перемогла болгарку Вікторію Томову (70) з рахунком 6:1, 6:3.

Даяна Ястремська (93) здолала Варвару Грачову (39) з Франції - 6:3, 6:2.

Таким чином, вперше в історії Australian Open до 1/16 фіналу вийшли одразу чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк (37) та Леся Цуренко (33).

У третьому колі Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич (85). Костюк зустрінеться з росіянкою Еліною Аванесян, яка виступає в Австралії у нейтральному статусі. Суперницею Ястремської стане американка Ема Наварр (26), а Цуренко протистоятиме ще одній "нейтральній" тенісистці – Аріні Соболенко (2) з Білорусі.

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