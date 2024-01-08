Світоліна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу тенісисток

Світоліна “росте” у тенісному рейтингу

Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила свій результат, піднявшись на дві позиції. Хоча спортсменка посіла друге місце на турнірі в Окленді, де у фіналі поступилася Корі Гауфф у видовищному матчі.

Чоловіча (ATP) й жіноча (WTA) тенісні асоціації оновили власні рейтинги за підсумками перших турнірів 2024 року.

Тенісний сезон стартував в австралійському Брисбені, де в основній сітці виступили три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська, яка подолала кваліфікацію. Ястремська вилетіла у першому раунді, Калініна і Костюк – у другому.

Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна повернулась до змагань після паузи у чотири місяці та одразу дійшла до фіналу турніру WTA 250 в Окленді, де поступилась американці Коко Гофф.

Українки в рейтингу WTA

Успішний виступ Світоліної в Окленді дозволив українці піднятись з 25-го на 23-тє місце у рейтингу WTA. Леся Цуренко, яка теж грала в Новій Зеландії та здобула одну перемогу, зберегла 32-гу позицію.

Натомість Калініна і Костюк після поразок у Брисбені погіршили своє становище: Ангеліна втратила одну позицію, Марта – три.

Прогрес у топ-100 продемонструвала Даяна Ястремська, яка піднялась на два місця. А у топ-200 свої позиції покращили Юлія Стародубцева і Катаріна Завацька.

В топ-10 світового заліку відбулась одна зміна: переможниця турніру WTA 500 у Брисбені Єлена Рибакіна з Казахстану випередила чемпіонку змагань категорії 250 в Окленді Коко Гофф, вийшовши на третє місце.

Світовий рейтинг WTA: топ-10

Іга Швьонтек (Польща) — 9880 очок

Аріна Сабалєнка — 8905

Єлена Рибакіна (Казахстан) — 6811 (+1)

Коко Гофф (США) — 6660 (-1)

Джессіка Пегула (США) — 5905

Онс Жабер (Туніс) — 4076

Маркета Вондроушова (Чехія) — 3966

Марія Саккарі (Греція) — 3770

Кароліна Мухова (Чехія) — 3590

Барбора Крейчикова (Чехія) — 2945

...

23. Еліна Світоліна (Україна) — 1972 (+2)

28. Ангеліна Калініна (Україна) — 1630 (-1)

32. Леся Цуренко (Україна) — 1452

41. Марта Костюк (Україна) — 1223 (-3)

96. Даяна Ястремська (Україна) — 777 (+2)

135. Катерина Байндль (Україна) — 568

136. Дарія Снігур (Україна) — 566

152. Юлія Стародубцева (Україна) — 504 (+5)

174. Катаріна Завацька (Україна) — 441 (+3)

Що відомо про новий “тенісний” рік

Кульмінацією початку сезону стане перший Грендслем року – Australian Open, який триватиме з 14 до 28 січня.

В основі у Мельбурні Україну представлятимуть щонайменше чотири тенісистки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Ще шість українців вестимуть боротьбу за вихід в основну сітку турніру через кваліфікацію.

В останньому турнірі перед AO-2024 Марта Костюк обіграла Ангеліну Калініну, а Леся Цуренко знялась.

Титули чемпіонів Australian Open у одиночних сітках захищатимуть Новак Джокович і Аріна Сабалєнка. 22-разовий переможець Грендслемів Рафаель Надаль знявся з турніру через травму.