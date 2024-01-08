Свитолина поднялась на две позиции в мировом рейтинге теннисисток

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свой результат в этом рейтинге.

Свитолина "растет" в теннисном рейтинге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свой результат, поднявшись на две позиции. Хотя спортсменка заняла второе место на турнире в Окленде, где в финале уступила Кори Гауффу в зрелищном матче.

Мужская (ATP) и женская (WTA) теннисные ассоциации обновили свои рейтинги по итогам первых турниров 2024 года.

Теннисный сезон стартовал в австралийском Брисбене, где в основной сетке выступили три украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, преодолевшая квалификацию. Ястремская вылетела в первом раунде, Калинина и Костюк – во втором.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась к соревнованиям после паузы в четыре месяца и сразу дошла до финала турнира WTA 250 в Окленде, где уступила американке Коко Гофф.

Украинки в рейтинге WTA

Успешное выступление Светолиной в Окленде позволило украинке подняться с 25-го на 23-е место в рейтинге WTA. Леся Цуренко, тоже игравшая в Новой Зеландии и одержавшая одну победу, сохранила 32-ю позицию.

Калинина и Костюк после поражений в Брисбене ухудшили свое положение: Ангелина потеряла одну позицию, Марта – три.

Прогресс в топ-100 продемонстрировала поднявшаяся на два места Даяна Ястремская. А в топ-200 свои позиции улучшили Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

В топ-10 мирового зачета произошло одно изменение: победительница турнира WTA 500 в Брисбене Елена Рыбакина из Казахстана опередила чемпионку соревнований категории 250 в Окленде Коко Гофф, выйдя на третье место.

Мировой рейтинг WTA: топ-10

Ига Швентек (Польша) - 9880 очков.

Арина Сабаленко — 8905

Елена Рыбакина (Казахстан) - 6811 (+1)

Коко Гофф (США) — 6660 (-1)

Джессика Пегула (США) - 5905

Онс Жабер (Тунис) — 4076

Маркета Вондроушова (Чехия) - 3966

Мария Саккари (Греция) — 3770

Каролина Мухова (Чехия) — 3590

Барбора Крейчикова (Чехия) - 2945

...

23. Элина Свитолина (Украина) — 1972 (+2)

28. Ангелина Калинина (Украина) — 1630 (-1)

32. Леся Цуренко (Украина) — 1452

41. Марта Костюк (Украина) — 1223 (-3)

96. Даяна Ястремская (Украина) — 777 (+2)

135. Екатерина Байндль (Украина) — 568

136. Дарья Снигирь (Украина) — 566

152. Юлия Стародубцева (Украина) — 504 (+5)

174. Екатерина Завацкая (Украина) — 441 (+3)

Что известно о новом "теннисном" году

Кульминацией начала сезона станет первый Грендслем года – Australian Open, который продлится с 14 по 28 января.

В основе в Мельбурне Украину будут представлять по меньшей мере четыре теннисистки: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Еще шесть украинцев будут вести борьбу за выход в основную сетку турнира из-за квалификации.

В последнем турнире перед AO-2024 Марта Костюк обыграла Ангелину Калинину, а Леся Цуренко снялась.

Титулы чемпионов Australian Open в одиночных сетях будут защищать Новак Джокович и Арина Сабаленко. 22-кратный победитель Грендслемов Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.