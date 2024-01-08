Свитолина поднялась на две позиции в мировом рейтинге теннисисток

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свой результат в этом рейтинге.
Свитолина "растет" в теннисном рейтинге
Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свой результат, поднявшись на две позиции. Хотя спортсменка заняла второе место на турнире в Окленде, где в финале уступила Кори Гауффу в зрелищном матче.
Мужская (ATP) и женская (WTA) теннисные ассоциации обновили свои рейтинги по итогам первых турниров 2024 года.
Теннисный сезон стартовал в австралийском Брисбене, где в основной сетке выступили три украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, преодолевшая квалификацию. Ястремская вылетела в первом раунде, Калинина и Костюк – во втором.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась к соревнованиям после паузы в четыре месяца и сразу дошла до финала турнира WTA 250 в Окленде, где уступила американке Коко Гофф.
Украинки в рейтинге WTA
Успешное выступление Светолиной в Окленде позволило украинке подняться с 25-го на 23-е место в рейтинге WTA. Леся Цуренко, тоже игравшая в Новой Зеландии и одержавшая одну победу, сохранила 32-ю позицию.
Калинина и Костюк после поражений в Брисбене ухудшили свое положение: Ангелина потеряла одну позицию, Марта – три.
Прогресс в топ-100 продемонстрировала поднявшаяся на два места Даяна Ястремская. А в топ-200 свои позиции улучшили Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.
В топ-10 мирового зачета произошло одно изменение: победительница турнира WTA 500 в Брисбене Елена Рыбакина из Казахстана опередила чемпионку соревнований категории 250 в Окленде Коко Гофф, выйдя на третье место.
Мировой рейтинг WTA: топ-10
Ига Швентек (Польша) - 9880 очков.
Арина Сабаленко — 8905
Елена Рыбакина (Казахстан) - 6811 (+1)
Коко Гофф (США) — 6660 (-1)
Джессика Пегула (США) - 5905
Онс Жабер (Тунис) — 4076
Маркета Вондроушова (Чехия) - 3966
Мария Саккари (Греция) — 3770
Каролина Мухова (Чехия) — 3590
Барбора Крейчикова (Чехия) - 2945
...
23. Элина Свитолина (Украина) — 1972 (+2)
28. Ангелина Калинина (Украина) — 1630 (-1)
32. Леся Цуренко (Украина) — 1452
41. Марта Костюк (Украина) — 1223 (-3)
96. Даяна Ястремская (Украина) — 777 (+2)
135. Екатерина Байндль (Украина) — 568
136. Дарья Снигирь (Украина) — 566
152. Юлия Стародубцева (Украина) — 504 (+5)
174. Екатерина Завацкая (Украина) — 441 (+3)
Что известно о новом "теннисном" году
Кульминацией начала сезона станет первый Грендслем года – Australian Open, который продлится с 14 по 28 января.
В основе в Мельбурне Украину будут представлять по меньшей мере четыре теннисистки: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Еще шесть украинцев будут вести борьбу за выход в основную сетку турнира из-за квалификации.
В последнем турнире перед AO-2024 Марта Костюк обыграла Ангелину Калинину, а Леся Цуренко снялась.
Титулы чемпионов Australian Open в одиночных сетях будут защищать Новак Джокович и Арина Сабаленко. 22-кратный победитель Грендслемов Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.
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