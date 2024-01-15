Українка Ястремська розгромила чемпіонку Вімблдону на старті Australian Open — відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська у першому колі Australian Open-2024 перемогла чинну переможницю Вімблдону, чеську тенісистку Маркету Вондроушову.
Як минув матч Ястремська — Вондроушова
23-річна українка в двох сетах за 77 хвилин розібралася з сьомою ракеткою світу, чешкою Маркетою Вондроушовою.
Це була третя зустріч Ястремської та Вондроушової в кар'єрі, у попередніх двох матчах вони обмінялися перемогами.
Результати першого раунду Australian Open-2024: Маркета Вондроушова (Чехія, 7) — Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (1:6, 2:6)
Після матчу Даяна написала на камері: «Слава Україні».
Відповідаючи на питання про підтримку України, українка сказала:
У наступному раунді Даяна Ястремська зіграє проти французької тенісистки Варвари Грачевої.
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