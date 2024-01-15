Українка Ястремська розгромила чемпіонку Вімблдону на старті Australian Open — відео

Як минув матч Ястремська — Вондроушова

23-річна українка в двох сетах за 77 хвилин розібралася з сьомою ракеткою світу, чешкою Маркетою Вондроушовою.

Це була третя зустріч Ястремської та Вондроушової в кар'єрі, у попередніх двох матчах вони обмінялися перемогами.

Результати першого раунду Australian Open-2024: Маркета Вондроушова (Чехія, 7) — Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (1:6, 2:6)

Звісно, я можу грати ще краще. Думаю, сьогодні була хороша гра — приємно грати проти Маркети. Ми грали багато разів, востаннє я їй програла, тож трохи переживала [перед матчем]. Я намагалася насолоджуватися, відчувала підтримку трибун. Агресивний стиль тенісу? Думаю, це моя особистість. Я така і в житті. Так само і на корті. Я люблю так грати. Роблю багато помилок, але це нормально за такої гри, — сказала Даяна після гри. Поширити

Після матчу Даяна написала на камері: «Слава Україні».

Сьогодні на Australian Open українка Даяна Ястремська шокувала тенісний світ потужною перемогою над Маркетою Вондроушовою (чинна володарка «Вімблдону») - 6:1, 6:2.



Після матчу Даяна написала на камері: «Слава Україні»🇺🇦



pic.twitter.com/ecQYfgo3Bk — Tribuna.com Україна (@tribunaua) January 15, 2024

Відповідаючи на питання про підтримку України, українка сказала:

Щоб розповісти про ситуацію в Україні, кілька секунд не буде достатньо. Я пишаюся Україною, українцями — воїнами та цивільними. Коли я була в Брисбені, перед моєю грою ракета влучила в будинок бабусі. Було складно грати. Ми маємо пам'ятати та дати якомога більше підтримки Україні. Я пишаюся бути українкою, — заявила Ястремська. Поширити

У наступному раунді Даяна Ястремська зіграє проти французької тенісистки Варвари Грачевої.