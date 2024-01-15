Украинка Ястремская разгромила чемпионку Уимблдона на старте Australian Open — видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Australian Open-2024 победила действующую победительницу Уимблдона, чешскую теннисистку Маркету Вондроушову.
Как прошел матч Ястремская — Вондроушова
23-летняя украинка в двух сетах за 77 минут разобралась с седьмой ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой.
Это была третья встреча Ястремской и Вондроушевой в карьере, в предыдущих двух матчах они обменялись победами.
Результаты первого раунда Australian Open-2024: Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (1:6, 2:6)
После матча Даяна написала на камере: "Слава Украине".
Отвечая на вопрос о поддержке Украины, украинка сказала:
В следующем раунде Даяна Ястремская сыграет против французской теннисистки Варвары Грачевой.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-