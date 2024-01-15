Украинка Ястремская разгромила чемпионку Уимблдона на старте Australian Open — видео

Как прошел матч Ястремская — Вондроушова

23-летняя украинка в двух сетах за 77 минут разобралась с седьмой ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой.

Это была третья встреча Ястремской и Вондроушевой в карьере, в предыдущих двух матчах они обменялись победами.

Результаты первого раунда Australian Open-2024: Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (1:6, 2:6)

Конечно, я могу играть еще лучше. Думаю, сегодня была хорошая игра — приятно играть против Маркеты. Мы играли много раз, последний раз я ей проиграла, поэтому немного переживала [перед матчем]. Я пыталась наслаждаться, чувствовала поддержку трибун. Агрессивный стиль тенниса? Думаю, это моя личность. Я такова и в жизни. Так же и на корте. Я люблю так играть. Совершаю много ошибок, но это нормально при такой игре, — сказала Даяна после игры. Поделиться

После матча Даяна написала на камере: "Слава Украине".

Сьогодні на Australian Open українка Даяна Ястремська шокувала тенісний світ потужною перемогою над Маркетою Вондроушовою (чинна володарка «Вімблдону») - 6:1, 6:2.



Після матчу Даяна написала на камері: «Слава Україні»🇺🇦



pic.twitter.com/ecQYfgo3Bk — Tribuna.com Україна (@tribunaua) January 15, 2024

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, украинка сказала:

Чтобы рассказать о ситуации в Украине несколько секунд не будет достаточно. Я горжусь Украиной, украинцами — воинами и гражданскими. Когда я была в Брисбене, перед моей игрой ракета попала в дом бабушки. Было сложно играть. Мы должны помнить и дать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь быть украинкой, — заявила Ястремская. Поделиться

В следующем раунде Даяна Ястремская сыграет против французской теннисистки Варвары Грачевой.