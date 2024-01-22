Українська тенісистка Ястремська розгромила білоруску та вийшла у чвертьфінал Australian Open

Як пройшов матч Ястремської

Ястремська була однією з трьох українок, що пройшли до четвертого кола на Australian Open 2024. Ястремська теж вийшла до чвертьфіналу вперше у своїй карʼєрі.

Матч між тенісистками тривав 02:10 години. Ястремська продовжила грати агресивно й у другій партії: закінчила поєдинок з 38 віннерами, але й здійснила 37 невимушених помилок.

Ключовим моментом гри Ястремської стала її агресія: українка значно більше ризикувала за суперницею (21 віннер проти шести в Азарєнки). При цьому поступалася білорусці за кількістю невимушених помилок (25 проти 16).

У другій же партії Ястремська програвала 0:3, але змогла здобути перемогу у вольовому стилі. У наступних семи геймах українка програла лише один та обіграла Азарєнку з рахунком 6:4.

Що означає результат Ястремської?

Перший в історії вихід до 1/4 фіналу на рівні всіх Грендслемів. Попередній найкращий результат — 1/8 фіналу на Вімблдоні-2019, цей же рекорд українка повторила раніше на Australian Open-2024, дійшовши до цієї стадії.

Україна вперше в історії буде представлена двома тенісистками на стадії чвертьфіналу турніру Грендслем. Крім Ястремської, туди пройшла й Марта Костюк. Еліна Світоліна знялася під час матчу проти чешки Лінди Носкової через травму спини.

Ястремська третя українська тенісистка за всю історію, що пройшла до чвертьфіналу на Australian Open. Раніше це вдавалося лише Еліні Світоліній (у 2018 та 2019 роках) та Марті Костюк (у 2024 році).

Також Ястремська п'ята українська тенісистка, що зіграє у чвертьфіналі на рівні турнірів Грендслем (після Катерини Бондаренко, Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та Марти Костюк).

У лайврейтингу WTA вона піднялася на 42-ге місце.