Украинская теннисистка Киченок впервые вышла в финал женского парного Грендслема

Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в профессиональной карьере сыграет в финале женских парных соревнований Грендслем – на Australian Open.

Что известно об успехах Киченок на Australian Open

Отмечается, что в полуфинале украинской теннисистке удалось одержать победу в паре с латвийкой Еленой Остапенко.

Фаворитками полуфинала с участием Людмилы Киченок были четвертые сеяные турнира, канадка Габриэла Дабровски и Эрин Раутлифф из Новой Зеландии.

Соперницы украинки и латышки имели в Мельбурне на одну игру меньше — второй круг они одолели автоматической технической победой.

Киченок и Остапенко в четырех матчах на пути в полуфинал уступили лишь один сет, остальные матчи тандем закончил победами.

Киченок и Остапенко с третьей попытки преодолели стадию полуфинала на парных Грендслемах.

В сезоне 2022 года они останавливались в шаге от финала на двух мейджорах подряд: грунтовом Ролан Гаррос и травяном Уимблдоне.

Таким образом, Украина в третий раз будет представлена в финалах женских парных соревнований серии Грендслем.

До этого в 2008 году Алена и Екатерина Бондаренко выиграли в Мельбурне титул, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Уимблдона.

Что дальше

Киченок будет играть в финале турниров Грендслем во второй раз в карьере. На Уимблдоне в 2023 году она выиграла парный смешанный титул совместно с хорватом Мате Павичем.

Соперницами украинки с латышкой в финале Australian Open станут вторые ракетки турнира – Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоится 28 января.