Украинская теннисистка Киченок впервые вышла в финал женского парного Грендслема

Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в профессиональной карьере сыграет в финале женских парных соревнований Грендслем – на Australian Open.
Что известно об успехах Киченок на Australian Open
Отмечается, что в полуфинале украинской теннисистке удалось одержать победу в паре с латвийкой Еленой Остапенко.
Фаворитками полуфинала с участием Людмилы Киченок были четвертые сеяные турнира, канадка Габриэла Дабровски и Эрин Раутлифф из Новой Зеландии.
Соперницы украинки и латышки имели в Мельбурне на одну игру меньше — второй круг они одолели автоматической технической победой.
Киченок и Остапенко в четырех матчах на пути в полуфинал уступили лишь один сет, остальные матчи тандем закончил победами.
Киченок и Остапенко с третьей попытки преодолели стадию полуфинала на парных Грендслемах.
В сезоне 2022 года они останавливались в шаге от финала на двух мейджорах подряд: грунтовом Ролан Гаррос и травяном Уимблдоне.
Таким образом, Украина в третий раз будет представлена в финалах женских парных соревнований серии Грендслем.
До этого в 2008 году Алена и Екатерина Бондаренко выиграли в Мельбурне титул, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Уимблдона.
Что дальше
Киченок будет играть в финале турниров Грендслем во второй раз в карьере. На Уимблдоне в 2023 году она выиграла парный смешанный титул совместно с хорватом Мате Павичем.
Соперницами украинки с латышкой в финале Australian Open станут вторые ракетки турнира – Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоится 28 января.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-