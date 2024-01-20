Украинская теннисистка пожала руку россиянке на юношеском Australian Open-2024

Елизавета Котляр пожала руку россиянке на юношеском Australian Open-2024

6-летняя теннисистка из Днепра потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 4:6 и завершила борьбу на турнире.

После окончания матча Котляр подошла к сетке и пожала руку представительнице РФ, выступающей под нейтральным флагом.

Федерация тенниса Украины опубликовала комментарий отца спортсменки Константина Котляра:

Хочу высказаться от себя и от имени своей дочери Лизы Котляр по поводу ее поступка на Australian Open, когда она по окончании матча пожала руку сопернице из страны-агрессорки России. Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему это произошло. Лиге всего 16 лет, она еще не имеет настоящего опыта выступлений на таких больших соревнованиях, как турниры серии Большого шлема – вершины как профессионального, так и юношеского тенниса. Здесь удивительная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры трудно с таким справиться и не нервничать. Поделиться

К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции избивали через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница страны, совершившей нападение на нашу родину. Это, безусловно, была ошибка, по которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем, — добавили в сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что украинские спортсмены не пожимают руки россиянам и белорусам, если сталкиваются с ними на соревнованиях.