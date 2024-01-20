Украинская теннисистка пожала руку россиянке на юношеском Australian Open-2024

Украинская теннисистка Елизавета Котляр обменялась рукопожатиями с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юношеского Australian Open-2024.
Елизавета Котляр пожала руку россиянке на юношеском Australian Open-2024
6-летняя теннисистка из Днепра потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 4:6 и завершила борьбу на турнире.
После окончания матча Котляр подошла к сетке и пожала руку представительнице РФ, выступающей под нейтральным флагом.
Федерация тенниса Украины опубликовала комментарий отца спортсменки Константина Котляра:
Стоит отметить, что украинские спортсмены не пожимают руки россиянам и белорусам, если сталкиваются с ними на соревнованиях.
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