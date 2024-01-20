Українська тенісистка потиснула руку росіянці на юнацькому Australian Open-2024

Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці на юнацькому Australian Open-2024

6-річна тенісистка з Дніпра зазнала поразки у двох сетах з рахунком 2:6, 4:6 та завершила боротьбу на турнірі.

Після закінчення матчу Котляр підійшла до сітки та потиснула руку представниці РФ, яка виступає під нейтральним прапором.

Федерація тенісу України опублікувала коментар батька спортсменки Костянтина Котляра:

Хочу висловитися від себе та від імені своєї доньки Лізи Котляр з приводу її вчинку на Australian Open, коли вона після закінчення матчу потиснула руку суперниці з країни-агресорки, Росії. Все, що я збираюся сказати, це не виправдання, а спроба пояснити, чому це сталось. Лізі всього 16 років, вона ще не має справжнього досвіду виступів на таких великих змаганнях, як турніри серії Великого шлему — вершини як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить великий тиск на спортсменів. На початку кар'єри важко з таким впоратися і не нервувати. Поширити

На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал — потиснула руку суперниці, не розуміючи, що за сіткою стояла представниця країни, яка вчинила напад на нашу батьківщину. Це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує та запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам'ятатиме, хто є хто. Насправді, вона щира патріотка України, завжди була такою, є і залишиться в майбутньому, — додали в повідомленні. Поширити

Варто зазначити, що українські спортсмени не тиснуть руки росіянам і білорусам, якщо стикаються з ними на змаганнях.