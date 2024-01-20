Українська тенісистка потиснула руку росіянці на юнацькому Australian Open-2024

Українська тенісистка Єлизавета Котляр обмінялася рукостисканнями з росіянкою Владою Мінчевою після матчу першого кола юнацького Australian Open-2024.
Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці на юнацькому Australian Open-2024
6-річна тенісистка з Дніпра зазнала поразки у двох сетах з рахунком 2:6, 4:6 та завершила боротьбу на турнірі.
Після закінчення матчу Котляр підійшла до сітки та потиснула руку представниці РФ, яка виступає під нейтральним прапором.
Федерація тенісу України опублікувала коментар батька спортсменки Костянтина Котляра:
Варто зазначити, що українські спортсмени не тиснуть руки росіянам і білорусам, якщо стикаються з ними на змаганнях.
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