Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки 2023 року — НОК

Рішення щодо спортсменів року приймалося Експертною комісією НОК з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах спорту.

Легкоатлетка Магучіх стала спортсменкою року

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою спортсменкою України у 2023 році за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомляється у Facebook НОК.

Рішення щодо спортсменів року приймалося Експертною комісією НОК з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах спорту.

У 2023 році Магучіх вперше стала чемпіонкою світу, а також захистила звання переможниці Діамантової ліги та здобула "золото" на Євро у приміщенні. Тетяна Степанова, яка працює з 22-річною легкоатлеткою, була визнана тренеркою року.

Натомість найкращим юним спортсменом року був визнаний плавець Олександр Желтяков – дворазовий чемпіон світу та Європи з плавання серед юніорів, володар олімпійського нормативу на дистанціях 100 та 200 м на спині.

Всі лауреати 2023 року від НОК України:

Найкраща спортсменка року – Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

Найкраща тренерка року – Тетяна Степанова (тренерка Магучіх)

Найкращий юний спортсмен року – Олександр Желтяков (плавання)

Найкращий тренер юного спортсмена року – Олександр Кулик (тренер Желтякова)

За підготовку Ярослави Магучіх нагороди отримають Федерація легкої атлетики України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

Ярослава Магучіх: головні здобутки у 2023 році

Вперше у кар'єрі виграла "золото" чемпіонату світу та Європейських ігор.

Вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні.

Виграла чотири етапи Діамантової ліги, включно з фіналом сезону, де встановила рекорд 2023 змагального року у світі – 2.03 метра.

Першою серед українських легкоатлетів виграла два сезони Діамантової ліги.